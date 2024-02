Holt der FC Bayern Boniface als Kane-Backup?

IMAGO/Laci Perenyi

Angeblich beim FC Bayern auf der Liste: Victor Boniface

Im kommenden Sommer will der FC Bayern seinen Kader auf mehreren Positionen umbauen und auch in der Breite verstärken. Dabei soll auch Leverkusens Sturm-Entdeckung Victor Boniface eine Rolle spielen.

Erst vor wenigen Tagen gestand Bayerns Klub-Patron Uli Hoeneß in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", Bundesliga-Shootingstar Victor Boniface vor der Saison nicht auf dem Radar gehabt zu haben.

"Den Boniface haben alle anderen nicht gesehen", sagte der langjährige Manager des deutschen Rekordmeisters und schloss damit wohl auch sich selbst ein.

Mittlerweile soll man beim FC Bayern an dem Nigerianer aber durchaus interessiert sein. Das berichtet der türkische Transfer-Experte Ekrem Konur, der den momentan verletzten Angreifer zudem bei Chelsea, Arsenal, Liverpool und Napoli ins Spiel brachte.

Boniface, der im vergangenen Juli für rund 20 Millionen Euro vom belgischen Erstligisten Union Saint-Gilloise zu Bayer gewechselt war, hat in Leverkusen bis 2028 unterschrieben. Dem Vernehmen nach ruft der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga 60 Millionen Euro für seinen Nationalspieler auf.

Investiert der FC Bayern eine Hammer-Summe für einen Backup?

Beim FC Bayern würde Boniface voraussichtlich als Backup hinter Rekordeinkauf Harry Kane fungieren. Bis zu seiner Adduktorenverletzung sammelte der 1,90 Meter große Sturmtank in 23 Pflichtspielen für Leverkusen 24 Scorerpunkte (16 Tore, acht Vorlagen).

Wie konkret das Interesse aus München bislang ist, ist nicht bekannt. In der Vergangenheit hat der deutsche Serienmeister allerdings schon häufiger Leistungsträger von der direkten Konkurrenz geholt, um sich selbst zu stärken und den Mitbewerber gleichzeitig zu schwächen.

Am Ende sitzt Leverkusen gleichwohl am längeren Hebel und kann auf ein Wettbieten der gehandelten Vereine hoffen. Dass der FC Bayern für einen Profi, der nicht als Stammkraft eingeplant wäre, derart tief in die Tasche greifen würde, gilt als unwahrscheinlich.

Das Comeback von Boniface ist für den April geplant.