Tuchel reagiert auf brisante neue Gerüchte

IMAGO/Ulrich Wagner

Thomas Tuchel muss den FC Bayern verlassen

Trainer Thomas Tuchel will Spekulationen, wonach beim entscheidenden Treffen mit der Vereinsführung nur ein sofortiges Ende seiner Amtszeit beim FC Bayern sowie ein Abgang zum Saisonende ein Thema waren, nicht kommentieren.

"Ich weiß nicht, woher Sie Ihre Informationen haben. Von mir bestimmt nicht. Es war ein Vier-Augen-Gespräch und bleibt komplett unter vier Augen", sagte Tuchel nach dem 2:1-Sieg im Bundesligaspiel gegen RB Leipzig am Samstag beim TV-Sender "Sky".

Moderator Sebastian Hellmann hatte während des Vorlaufs der Partie über das Treffen zwischen Tuchel und dem FC Bayern unter der Woche gesagt: "Unsere Version des Gesprächs ist: Du kannst jetzt gehen oder bis Mai bleiben."

"Bild" hatte dieser Information unter Berufung auf eigene Recherchen im Anschluss aber widersprochen.

Der FC Bayern hatte am Mittwoch die Entscheidung kommuniziert, dass Tuchel den Klub im Sommer vorzeitig verlässt. Eigentlich wäre sein Vertrag noch bis zum 30. Juni 2025 gelaufen.

Thomas Tuchel sieht "gute Leistung" des FC Bayern

Ob der Erfolg mit dem späten Siegtreffer gegen RB Leipzig nun befreiende Wirkung habe, werden laut Tuchel die nächsten Spiele zeigen.

"Das sehen wir nur, wenn wir Taten folgen lassen. Wir haben eine sehr gute Reaktion gezeigt. Das soll die Basis sein für das Spiel in Freiburg. Wir müssen nachlegen und nachlegen", sagte der 50-Jährige.

Er erklärte mit Blick auf den Erfolg in der Nachspielzeit: "Leverkusen hat genug Spiele spät gewonnen. Jetzt waren wir auch mal dran."

Seine Mannschaft sei gegen RB insgesamt "sehr konzentriert, sehr griffig" gewesen, lobte Tuchel. "Es war eine gute Leistung."

In der ersten Halbzeit sei der Auftritt sogar "sehr gut" gewesen. "Die zweite Halbzeit war kompliziert, weil Leipzig stärker gespielt hat und wir die Räume nicht mehr so schließen konnten wie in der ersten Halbzeit. Wir haben das Tor geschossen, als Leipzig am Drücker war. Dann haben wir eine gute Reaktion gezeigt nach dem 1:1. Es war ein knappes Spiel gegen einen starken Gegner. Am Ende haben wir aber verdient gewonnen."