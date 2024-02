Bosse des FC Bayern packen über Trainersuche aus

IMAGO/Alexander Trienitz

Herbert Hainer und der FC Bayern sind wieder auf Trainersuche

Bei der Suche nach einem Nachfolger für Trainer Thomas Tuchel setzt der FC Bayern auf den Faktor Geduld.

"Jetzt haben wir ein bisschen Zeit, uns entsprechend umzusehen, und das werden wir auch tun", sagte Aufsichtsratschef und Klub-Präsident Herbert Hainer nach dem 2:1 (0:0) in der Bundesliga gegen RB Leipzig.

Der deutsche Rekordmeister hatte am Mittwoch die Trennung von Tuchel zum Saisonende verkündet, obwohl sein Vertrag eigentlich noch bis 2025 lief - nach Hansi Flick (2021) sowie Julian Nagelsmann (2023) der dritte Trainerwechsel binnen kurzer Zeit in München.

Ein solches Kommen und Gehen auf dem wichtigen Posten des Chefcoachs spreche nicht unbedingt für den FC Bayern und sei auch nicht der Wunsch der Vereinsführung, erklärte Hainer. "Wir wollen langfristig mit dem Trainer zusammenarbeiten. Das werden wir uns sehr genau überlegen und analysieren - und hoffentlich den richtigen holen."

Ins selbe Horn stieß auch der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen. Angesprochen auf den jüngsten Trainerverschleiß erklärte er: "Es ist zumindest etwas, was wir besser machen können. Wir wollen wieder mehr Kontinuität auf dem Trainerstuhl. Das ist das, was wir anstreben."

Als Nachfolger für Tuchel beim FC Bayern werden unter anderem Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) sowie Uli Hoeneß' Neffe Sebastian (VfB Stuttgart) gehandelt. Namen kommentierten die Bosse aber naturgemäß nicht. Man werde nun in Ruhe einen neuen Übungsleiter suchen, "und wenn wir den gefunden haben, werden wir es auch verkünden", betonte Hainer.

FC Bayern laut Herbert Hainer "nicht untrainierbar", aber ...

Der 69-Jährige erklärte die Mannschaft sei "nicht untrainierbar", schloss aber einen größeren Kaderumbruch nach der Saison nicht aus. "Wir müssen uns am Ende der Saison hinsetzen und analysieren. Was ist los, warum spielen wir nicht so gut, liegt es nur am Trainer oder müssen wir auch in der Mannschaft was ändern", so der frühere Adidas-CEO.

Sowohl Hainer als auch Dreesen lobten den Auftritt des FC Bayern gegen RB Leipzig nach zuvor drei Pflichtspielniederlagen in Folge. "Ich bin sehr froh, dass wir eine Reaktion der Mannschaft gesehen haben. Wir haben viel besser gespielt als in den letzten drei Spielen", sagte Dreesen.

Hainer erklärte: "Es war wichtig, dass die Mannschaft und der Trainer nach der Entscheidung unter der Woche gekämpft haben und gegen eine sehr spielstarke Leipziger Mannschaft ein gutes Spiel gezeigt haben. Aufgeben tun wir nie, das hat man auch in der letzten Saison gesehen."