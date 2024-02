Matthäus macht "Endspiel"-Ansage an Tuchel

IMAGO/Ulrich Wagner

Lothar Matthäus hat sich zum Tuchel-Aus beim FC Bayern geäußert

Im ersten Spiel nach Bekanntwerden der Trennung zum Saisonende hat Thomas Tuchel mit dem FC Bayern einen enorm wichtigen 2:1-Heimsieg gegen RB Leipzig gefeiert. Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus lobte den scheidenden Trainer der Münchner im Anschluss, sieht seinen Verbleib bis zum Sommer jedoch weiterhin nicht gesichert.

"Thomas Tuchel kann stolz und zufrieden sein", betonte der "Sky"-Experte am Samstagabend. Ein Doppelpack von Starstürmer Harry Kane hatte dem FC Bayern den ersten Sieg nach drei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge beschert.

Zwar taten sich die Hausherren in der Allianz Arena auch gegen Leipzig phasenweise schwer, waren in den entscheidenden Momenten aber zur Stelle.

"Die Mannschaft hat an sich geglaubt und in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt", betonte Matthäus, schränkte jedoch ein: "In der zweiten Halbzeit waren sie etwas defensiv, Leipzig hat Druck gemacht und ist verdient zum Ausgleich gekommen. In den letzten fünf Minuten hat der Wille der Bayern dieses Spiel entschieden."

Durch den Sieg verhinderte der Serienmeister, den Anschluss zur Tabellenspitze komplett zu verlieren. Aktuell hat Primus Bayer Leverkusen acht Punkte Vorsprung.

Lothar Matthäus befürwortet Tuchel-Entscheidung des FC Bayern

Unter der Woche hatte der FC Bayern verkündet, die Zusammenarbeit mit Tuchel im Sommer zu beenden. Ursprünglich wäre der Vertrag des Übungsleiters noch bis 2025 gültig gewesen.

"Im Endeffekt war es eine Entscheidung, die getroffen werden musste", stellte Matthäus klar. Der 62-Jährige hatte in den vergangenen Monaten mehrfach scharfe Kritik an Tuchel geäußert.

Durch den Erfolg gegen Leipzig hat sich der scheidende Coach erst einmal etwas Luft verschafft. Trotzdem gilt eine Entlassung noch vor Saisonende weiterhin als Option.

Auch Matthäus kann sich vorstellen, dass Tuchel noch im Laufe der Rückserie von seinen Aufgaben entbunden wird.

Noch vor dem Anpfiff am Samstag sagte er: "Wenn die Ergebnisse in den nächsten zwei Spielen nicht stimmen, wird Thomas Tuchel gegen Lazio vielleicht auch nicht mehr auf der Bank sitzen. Jedes Spiel ist für einen Bayern-Trainer ein Endspiel, vor allem in so einer Situation."

Immerhin: Das erste dieser "Endspiele" hat Tuchel gewonnen.