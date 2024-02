Erste Details zur Alonso-Offerte des FC Bayern enthüllt

IMAGO/RHR-FOTO

Xabi Alonso steht beim FC Bayern hoch um Kurs

Der FC Bayern würde Trainer-Wunschkandidat Xabi Alonso im Falle eines Wechsels von Bayer Leverkusen nach München offenbar gerne mit einem langfristigen Vertrag ausstatten.

Dieser soll über drei Jahre laufen, wäre also bis zum 30. Juni 2027 datiert, berichtet der Transfer-Experte Ekrem Konur auf X (vormals Twitter). Demnach plane aber auch der FC Liverpool weitere Gespräche mit Alonso.

Beide Klubs brauchen im Sommer einen neuen Chefcoach - aus gänzlich unterschiedlichen Gründen. Während der FC Bayern die kurze Amtszeit von Thomas Tuchel zugunsten einer "sportlichen Neuausrichtung" vorzeitig beendet, hat Erfolgstrainer Jürgen Klopp seinen Abschied aus Liverpool trotz einer extrem starken Saison mit fehlender Energie begründet.

Alonso gilt sowohl in München als auch bei den Reds als Top-Option. Wohin der 42 Jahre alte Spanier tendiert, ist jedoch unklar.

Zuletzt hieß es in der "tz" unter Berufung auf Leverkusener Vereinskreise, Alonso hege wegen der anhaltenden Unruhen an der Säbener Straße "massive Zweifel" an einem Wechsel zum FC Bayern. "Sky" dagegen berichtete, der deutsche Rekordmeister habe "gute Chancen", den früheren Welt- und Europameister von einem Engagement zu überzeugen.

FC Bayern: Tütet Max Eberl den Alonso-Deal ein?

Eine Schlüsselrolle in der Trainerfrage wird wohl dem designierten neuen Sportvorstand Max Eberl zukommen, dessen Berufung in einer Aufsichtsratssitzung am Montag erwartet wird.

Eberl und Alonso kennen sich aus früheren Verhandlungen, 2021 wollte der 50-Jährige den Ex-Profi zu seinem damaligen Klub Borussia Mönchengladbach lotsen. Alonso entschied sich aber gegen einen Wechsel. Im Herbst 2022 heuerte er dann bei Bayer Leverkusen an.

Auf der Pressekonferenz vor dem 2:1-Sieg der Werkself gegen Mainz 05 am Freitag hatte Alonso proaktiv auf die Gerüchte um seine Zukunft und einen möglichen Wechsel zum FC Bayern reagiert.

"Vielleicht habt ihr Fragen zu meiner Zukunft, es gibt aber nichts Neues. Das wollte ich vorab sagen", erklärte er an die Journalisten gewandt.

Für Bayer war das Duell mit Mainz das 33. Pflichtspiel hintereinander ohne Niederlage - ein neuer Rekord für einen Bundesligisten.