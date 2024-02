Enthüllt: FC Bayern plant Rekord-Angebot für Xabi Alonso

IMAGO/RHR-FOTO

Xabi Alonso könnte beim FC Bayern offenbar fürstlich verdienen

Seit klar ist, dass Thomas Tuchel den FC Bayern am Saisonende verlässt, läuft die Trainersuche in München auf Hochtouren. Für Wunschkandidat Xabi Alonso wäre der Rekordmeister offenbar bereit, tief in die Tasche zu greifen.

Wie der englische "Mirror" schreibt, wollen die Bayern-Bosse den Übungsleiter von Bayer Leverkusen mit einem fürstlichen Gehalt an die Säbener Straße locken. Rund 23 Millionen Euro könnte Alonso nach einem Wechsel jährlich verdienen, heißt es.

Ein solches Salär würde eine Vervierfachung seiner aktuellen Bezüge bedeuten und ihn zum bestbezahlten Trainer der Bundesliga-Geschichte machen. Zum Vergleich: Tuchel soll derzeit nur etwa die Hälfte kassieren.

Glaubt man Zahlen der französischen Zeitung "L'Équipe", dann stünde im weltweiten Gehaltsranking nur noch Diego Simeone vor Alonso. Der Argentinier soll bei Atlético Madrid rund 34 Millionen Euro pro Saison einstreichen.

Laut "Mirror" dürften die Bayern-Pläne nun den Druck auf den FC Liverpool erhöhen. Bei den Reds endet im Sommer die Amtszeit von Jürgen Klopp. Alonso gilt auch dort als heißer Kandidat.

Wie groß sind die Chancen des FC Bayern bei Xabi Alonso?

Dem Bericht zufolge ist Geld allerdings nicht das einzige Kriterium für Alonsos Zukunftspläne. Deutlich wichtiger dürfte ihm die sportliche Perspektive bei seinem nächsten Klub sein.

Zuletzt hieß es in der "tz" unter Berufung auf Leverkusener Vereinskreise, Alonso hege wegen der anhaltenden Unruhen beim FC Bayern "massive Zweifel" an einem Wechsel nach München.

"Sky" dagegen berichtete, der deutsche Rekordmeister habe "gute Chancen", den früheren Welt- und Europameister von einem Engagement zu überzeugen.

Eine Schlüsselrolle in der Trainerfrage wird wohl dem designierten neuen Sportvorstand Max Eberl zukommen, dessen Berufung in einer Aufsichtsratssitzung am Montag erwartet wird.

Neben Alonso wird aktuell auch der Name von Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart) als möglicher Tuchel-Nachfolger diskutiert. Top-Trainer aus dem Ausland wie José Mourinho oder Zinédine Zidane wären derweil eher eine Überraschung.