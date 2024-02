Verwirrung um möglichen Manager-Hammer beim BVB

TEAM2 via www.imago-images.de

Markus Krösche (l.) wurde zuletzt beim BVB gehandelt

Borussia Dortmund hat auf der Suche nach einem neuen Sportchef die Fühler nach Eintracht Frankfurts Manager Markus Krösche ausgestreckt - so zumindest hieß es zuletzt in Medienberichten. Eine neue Meldung schlägt aber ganz andere Töne mit Blick auf die BVB-Pläne an.

Wie die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf eigene Informationen schreibt, ist Krösche derzeit kein Kandidat bei den Schwarz-Gelben, um die Rolle als Sportgeschäftsführer von Hans-Joachim Watzke zu übernehmen. Stattdessen ist demnach eine Beförderung von Sportdirektor Sebastian Kehl die einzige Option, die der BVB prüft.

Auch bei einer möglichen Neubesetzung von Kehls jetzigem Posten soll der Name Krösche in Dortmund nicht gefallen sein. Der BVB könnte sich stattdessen im Ausland nach einem neuen Sportchef umsehen, heißt es. Konkrete Namen werden in dem Bericht aber nicht genannt.

Klar ist bislang nur, dass sich Watzke nach Saisonende zunächst seiner Aufgaben in der sportlichen Leitung entledigen will. 2025 scheidet er dann auch aus der Gesamtführung des BVB aus. "Welt am Sonntag" schreibt, im Zuge dessen könnte die Geschäftsführung der Borussia um eine weitere auf dann vier Personen erweitert werden. Bislang bilden neben Watzke nur Thomas Treß (Finanzen) sowie Carsten Cramer (Marketing) das Gremium.

BVB statt Eintracht Frankfurt? Widersprüchliche Berichte zur Causa Krösche

Dass Krösche in den Überlegungen des BVB angeblich keine Rolle spielt, überrascht durchaus. Zu detailliert waren zuletzt die Berichte über dieses Thema.

"Sport Bild" schrieb, Eintracht Frankfurt sei wegen des Interesses aus Dortmund nicht beunruhigt. Es stünden in den kommenden Wochen Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit Krösche an, der bislang nur bis zum Ende der Spielzeit 2024/2025 an die Hessen gebunden ist. Allerdings wolle der 43-Jährige künftig mit der SGE wieder die Champions-League-Ränge angreifen. Er fordere entsprechende Budget-Zusagen von der Frankfurter Vereinsführung.

Neben dem BVB hätten auch der FC Liverpool sowie Tottenham Hotspur aus der englischen Premier League ihre Fühler nach Krösche ausgestreckt, hieß es.