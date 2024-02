Juventus feiert Last-Second-Sieg im Titelkampf

AFP/SID/MARCO BERTORELLO

Trifft doppelt für Juventus: Dusan Vlahovic

Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat bei seiner Jagd nach dem 37. Scudetto einen Sieg in letzter Sekunde gefeiert.

Das Team von Trainer Massimiliano Allegri bezwang den Aufsteiger Frosinone Calcio 3:2 (2:2) und jubelte über den späten Siegtreffer durch Daniele Rugani (90.+5).

Juve liegt nun sechs Punkte hinter Inter Mailand auf Platz zwei. Der Tabellenführer könnte mit einem Sieg bei US Lecce am Sonntag (18.00 Uhr/DAZN) aber wieder davonziehen und hat zudem ein weiteres Spiel in der Hinterhand.

Vor dem emotionalen Schlusspunkt hatte Dusan Vlahovic (3., 32.) zweimal für Juve getroffen, die Vorarbeitet leistete jeweils der frühere Schalker Weston McKennie.

In der Defensive aber agierte der Favorit viel zu sorglos: Walid Cheddira (14.) und Marco Brescianini (27.) nutzten ihre Freiräume, um das Spiel zwischenzeitlich zu drehen.

Im zweiten Durchgang dominierte Turin das Geschehen, der Siegtreffer fiel aber erst bei der letzten Aktion des Spiels: Rugani kam nach einer Ecke aus spitzem Winkel an den Ball und traf.