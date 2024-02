Nagelsmann-Rückkehr zum FC Bayern "nicht ausgeschlossen"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Kehrt Julian Nagelsmann zum FC Bayern zurück?

Bundestrainer Julian Nagelsmann kann sich nach dem Aus von Thomas Tuchel im Sommer angeblich eine spektakuläre Rückkehr zum FC Bayern vorstellen.

Das enthüllte "Bild"-Reporter Christian Falk bei "Welt TV". "Ich habe gehört, sein Management klopft die ausländischen Topklubs ab, deshalb auch die Gerüchte um Liverpool, an denen, wie ich gehört habe, nicht viel dran ist. Was ich allerdings auch gehört habe, dass Julian Nagelsmann sehr wohl eine Rückkehr [zum FC Bayern] im Auge hat. Es würde ihn reizen, gerade nachdem die alte Führung ihn rausgeworfen hat, durch die Vordertür wieder reinzugehen", gab der Journalist detaillierten Einblick in seine Recherchen.

Der FC Bayern hatte sich im Frühjahr 2023 von Nagelsmann getrennt und Tuchel verpflichtet. Spätestens am Ende der Saison endet aber auch die Amtszeit des 50-Jährigen in München wieder, wie der Klub am vergangenen Mittwoch verkündete. Eine "sportliche Neuausrichtung" mit einem neuen Chefcoach sei geplant, so Vorstandschef Jan-Christian Dreesen, der im vergangenen Sommer den Posten des geschassten Oliver Kahn übernommen hatte.

Mit Tuchel verbinde Nagelsmann "nicht das allerbeste Verhältnis", erläuterte Falk die möglichen Gedankengänge des 36-Jährigen. Dieser könne sich "nochmal revanchieren, dass Tuchel hinter seinem Rücken, als er noch Trainer war, mit Bayern verhandelt hat".

FC Bayern: Rückkehr von Julian Nagelsmann "nicht ausgeschlossen"

Ein Comeback von Nagelsmann auf der Trainerbank des FC Bayern sei "nicht ausgeschlossen", rücke allerdings nur in den Fokus, wenn Wunschkandidat Xabi Alonso nicht zu haben sei, sagte Falk, der den deutschen Rekordmeister seit Jahren eng begleitet.

Über das Interesses des FC Liverpool an Nagelsmann hatte am Wochenende der englische "Telegraph" berichtet. Auch dort soll der aktuelle DFB-Coach aber nur der Plan B sein. Die Reds haben ebenfalls ein Auge auf Alonso geworfen, unter dessen Regie Bayer Leverkusen eine furiose Saison spielt.

Vertraglich ist Nagelsmann nur noch bis nach der Heim-EM an den DFB gebunden. Danach, so war es immer zu hören, reizt ihn eine Rückkehr in den Vereinsfußball.