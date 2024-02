"Das wäre ein Traum": Pavlovic mit EM-Ansage an Nagelsmann

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Aleksandar Pavlovic wird beim FC Bayern immer wichtiger

In einer schwierigen Saison ist Youngster Aleksandar Pavlovic einer der wenigen Lichtblicke beim FC Bayern. Die Rolle des defensiven Mittelfeldspielers wurde unter Thomas Tuchel zuletzt immer größer. Längst träumt der 19-Jährige davon, noch auf den EM-Zug aufzuspringen.

Das gab Pavlovic am Samstag nach der Partie gegen RB Leipzig (2:1) gegenüber "t-online" zu. "Das wäre schon ein Traum von mir", sagte er mit Blick auf die Europameisterschaft im eigenen Land.

Noch habe es allerdings keinen Austausch mit Bundestrainer Julian Nagelsmann über eine mögliche Nominierung für die Länderspiele im März gegen Frankreich (23.3) und die Niederlande (26.3) gegeben. "Das werden wir sehen, wenn es so kommen sollte. Da weiß ich noch nichts", erklärte Pavlovic.

Für die kommenden Wochen sei die Aussicht, sich für die Nationalmannschaft zu empfehlen, aber "auf jeden Fall eine große Extra-Motivation", so der Mittelfeldspieler.

Für Pavlovic wäre es die erste Nominierung für das A-Team des DFB. Bislang spielte der gebürtige Münchner lediglich für die deutsche U20. Neben der deutschen Staatsbürgerschaft besitzt Pavlovic allerdings auch die serbische.

Pavlovic beim FC Bayern schon fast Leistungsträger

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus forderte den DFB deshalb am Samstag erneut auf, das Top-Talent für die deutsche Auswahl zu gewinnen. "In zwei Jahren ist es zu spät", sagte Matthäus bei "Sky". Denn noch könnte Serbien dem Bundestrainer bei einer Nominierung zuvorkommen.

Pavlovic hat beim FC Bayern in dieser Saison einen steilen Aufstieg hingelegt. Im Sommer hatte Tuchel noch gewitzelt, dass er einfach "Alex aus der Zweiten" spielen lasse, sollte er seinen Wunsch nach einer Holding Six nicht erfüllt bekommen.

Als sich die Transferpläne des Rekordmeisters nach und nach zerschlugen und Leistungsträger verletzt ausfielen, wurde das Eigengewächs tatsächlich im Laufe der Saison zur wichtigen Stütze.

Elf Bundesligaeinsätze hat Pavlovic in der laufenden Spielzeit bislang absolviert. In vier der letzten fünf Spiele stand er in der Startelf.