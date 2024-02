Bayern-Boss gibt Details zur Tuchel-Trennung preis

IMAGO/Mladen Lackovic

Jan-Christian Dreesen ist Vorstandsvorsitzender beim FC Bayern

In der vergangenen Woche wurde entschieden, dass der FC Bayern und Cheftrainer Thomas Tuchel nach Saisonende 2023/2024 ihre Zusammenarbeit beenden werden. Nun hat Vorstandvorsitzender Jan-Christian Dreesen weitere Hintergründe zu dieser Entscheidungsfindung preisgegeben.

Im Gespräch mit der "Bild" berichtete der 56-Jährige darüber, wie der direkte Kontakt zwischen ihm und dem Bayern-Coach in der letzten Woche vonstatten ging, an dessen Ende der beidseitige Trennungswunsch zum kommenden Sommer stand.

"Ich hatte am Dienstag mit Thomas ein gutes Gespräch bei einem Mittagessen. Es ging um viele Dinge, nicht nur um die vorzeitige Trennung im Sommer: Wie er seine Situation sieht, wie er die Mannschaft einschätzt, eben die Analyse, von der Thomas auch gesprochen hat. Ich habe ihm auch meine Perspektive dargelegt. Wir haben gemeinsam Klarheit geschaffen", berichtete Dreesen von einer Unterhaltung in einer guten Atmosphäre.

Am Ende der Unterredung habe dann festgestanden, dass es ab dem Sommer nicht mehr gemeinsam weitergehen werde mit dem deutschen Rekordmeister und Thomas Tuchel auf der Trainerbank.

Dreesen betonte, entgegen anderslautender Spekulationen, nicht auf eine sofortige Trennung noch in diesem Frühjahr gepocht zu haben: "Wir haben uns – wie in der Pressemitteilung beschrieben – dazu entschieden, uns im Sommer einvernehmlich zu trennen. Alles andere – wie das angebliche Angebot zur sofortigen Trennung – ist Unfug."

Dreesen: "Können noch etwas erreichen"

Im Anschluss an das Vier-Augen-Gespräch habe Tuchel zunächst Kontakt zu seinem Trainerteam gehabt, im Anschluss daran sei dann die Mannschaft gemeinsam von ihm und Vorstandsboss Dreesen informiert wurden.

"Mir war wichtig, dass wir gemeinsam zur Mannschaft sprechen. Dass wir das vor dem Training machen, war ein kurzfristiger Entschluss. Aber die Mannschaft sollte die Entscheidung von uns erfahren, nicht aus den Medien. Ich habe die Spieler in die Pflicht genommen, denn es gibt in dieser Situation keinen Alleinschuldigen", verriet Dreesen in dem Zeitungsbericht weitere Details.

Fortan gehe es laut Dreesen in den verbleibenden Monaten darum, noch das Maximum aus einer sportlich schon jetzt verkorksten Saison herauszuholen: "Ich habe aber auch daran appelliert, dass wir noch etwas erreichen können, dass wir niemals aufgeben werden. Mit Blick auf die Champions League: Wir wollen unbedingt im Rückspiel gegen Lazio Rom das Viertelfinale erreichen."