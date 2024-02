Xabi Alonso zum FC Bayern? Dreesen lässt aufhorchen

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Xabi Alonso soll Trainerkandidat beim FC Bayern sein

In der letzten Woche hat der FC Bayern bekanntgegeben, ab dem Sommer 2024 nicht weiter mit Thomas Tuchel als Cheftrainer zusammenzuarbeiten. Seit dem läuft die Gerüchteküche heiß: Wer wird den 50-Jährigen nach Saisonende auf der Trainerbank der Münchner beerben? Zu den anhaltenden Spekulationen über die Nachfolge-Lösung hat sich nun Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen geäußert.

Als einer der Wunschkandidaten für den Cheftrainer-Posten ab der kommenden Saison wird rund um den FC Bayern seit längerem Xabi Alonso gehandelt.

Der derzeitige Erfolgscoach von Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen blickt auf eine dreijährige Vergangenheit als aktiver Spieler des FC Bayern zurück, genießt bei den Bayern-Bossen aller höchste Wertschätzung.

Wie konkret die Überlegungen an der Säbener Straße tatsächlich sind, den Weltmeister von 2010 aus Leverkusen loseisen zu wollen, ließ Vorstandsboss Dreesen im Interview mit der "Bild" aber offen: "Spekulationen bringen jetzt nichts. Wir müssen uns mit jedem guten Trainer beschäftigen und dann hoffentlich den besten für uns finden, den wir im Sommer bekommen können", meinte der 56-Jährige angesprochen auf den aktuellen Werkself-Trainer.

Zidane als Tuchel-Nachfolger beim FC Bayern gehandelt

Immer wieder wurde in der Vergangenheit das Bayern-Mantra angeführt, dass ein potenzieller Cheftrainer der Münchner in jedem Falle die deutsche Sprache beherrschen muss. Hierauf allerdings wollte sich Klubchef Dreesen nicht mehr in letzter Konsequenz festlegen: "Es macht keinen Sinn, jetzt schon über den neuen Trainer zu spekulieren. Sprache ist dabei eine Facette, aber nicht die ausschließliche. Wir haben eine sehr internationale Mannschaft."

Anlass für die Deutsch-Debatte waren in der vergangenen Woche auch die aufgekommenen Spekulationen über eine mögliche Verpflichtung von Weltstar Zinedine Zidane als neuem Cheftrainer. Der Franzose spricht (noch) kein Deutsch, wurde aber trotzdem als heiße Option für die Tuchel-Nachfolge genannt.