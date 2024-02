Medien: Funkstille zwischen FC Bayern und Sané

IMAGO/Markus Fischer

Leroy Sané (r.) gilt beim FC Bayern als Wackelkandidat für den Sommer

Leroy Sané steckt beim FC Bayern seit dem Jahreswechsel im Formtief. Zu allem Überfluss mehren sich jetzt auch die Anzeichen dafür, dass es im Sommer womöglich zur Trennung zwischen dem 28 Jahre alten Nationalspieler und dem deutschen Rekordmeister kommen könnte.

Laut eines aktuellen "kicker"-Berichts gibt es noch immer keine konkreten Vertragsgespräche mit Sané an der Säbener Straße. Zur Erinnerung: Sein Vertrag läuft 2025 aus. Spätestens im kommenden Sommer müsste der FC Bayern also die Grundsatzentscheidung treffen, ob er weiter mit dem Flügelspieler zusammenarbeiten oder ihn abgeben will, um noch eine adäquate Ablösesumme zu generieren.

Die zweite Option liegt allem Anschein nach durchaus im Bereich des Möglichen. Immer wieder wurde Sanés Name in letzter Zeit im Zusammenhang mit potenziellen Wackelkandidaten genannt, die den Verein im Zuge des zur neuen Saison angepeilten Kader-Umbruchs verlassen könnten.

Hintergrund: Sané gehört mit rund 20 Millionen Euro pro Jahr zu den Top-Verdienern des FC Bayern und würde angeblich gerne einen neuen Vier- oder Fünfjahresvertrag mit den selben Bezügen unterschreiben. Es geht für die Münchner also um ein Gesamtpaket von bis zu 100 Millionen Euro.

Wie wertvoll ist Leroy Sané für den FC Bayern?

Über allem schwebt die Frage nach Sanés sportlichem Wert. Seitdem ihn der FC Bayern 2020 für knapp 50 Millionen Euro von Manchester City verpflichtete, wechseln sich beim früheren Schalker starke Phasen mit Schwächeperioden ab.

Klar ist zudem, dass Sané kein Führungsspieler mehr werden wird, der seine Teamkollegen in schwierigen Situationen mitreißt.

Sollte sich tatsächlich ein Tapetenwechsel beim gebürtigen Essener abzeichnen, müsste ein möglicher neuer Klub allerdings tief in die Tasche greifen: Sanés Marktwert wird trotz seiner andauernden Formschwankungen aktuell auf satte 80 Millionen Euro taxiert.