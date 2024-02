Geraerts soll S04-Stars ignoriert haben

IMAGO/Franziska Gora

Karel Geraerts wird mit dem FC Schalke 04 nicht warm

Das 0:3 des FC Schalke 04 beim 1. FC Magdeburg bedeutete bereits die achte Niederlage im 15 Spiel der Knappen unter der Führung von Coach Karel Geraerts, der Königsblau seit dem Oktober 2023 betreut. Eine katastrophale Bilanz, die angeblich auch darin fußt, dass Trainer und Spieler nicht wirklich auf einer Wellenlänge funken.

"Ich werde nicht aufgeben. Das ist das Einfachste, was man im Leben und im Fußball tun kann. Ich werde es nicht tun", beteuerte Karel Geraerts nach der 0:3-Schmach des FC Schalke 04 in Magdeburg, dass er keinesfalls freiwillig das Handtuch werfen werde. Angesichts der nun kursierenden Informationen scheint eine vorzeitige Trennung allerdings längst nicht mehr ausgeschlossen.

Im Zentrum der Kritik stehen die taktischen Vorgaben des Coaches, denen es angeblich an Klarheit mangelt. Gegen Magdeburg überforderte Geraerts sein Team offensichtlich mit einem Systemwechsel auf eine defensive Fünferkette.

Auf Nachfrage der "WAZ", warum seine Schützlinge so zweikampfschwach auftraten, erklärte der Belgier nach der Pleite lediglich: "Das müssen Sie die Spieler fragen. Die Spieler kennen sich, die Fünferkette ist nicht neu für sie, sie sind eigentlich erfahren genug. Es muss besser sein."

Intern, so will die Zeitung allerdings erfahren haben, sollen einige S04-Stars sogar von sich aus Bedenken geäußert und erklärt haben, sie fühlten sich in der geplanten Fünferkette schlicht nicht wohl. Ein Einwand, dem Geraerts schlicht keine Beachtung geschenkt haben soll. Die Quittung fiel in Magdeburg heftig aus.

Auf Schalke wird es wohl "knallen"

In der Pause reagierte Geraerts zwar, stellte auf 4-4-2 um und festigte sein Team so - da stand es allerdings bereits 0:3.

Das die Pleite drastische Folgen haben könnte, legen auch die klaren Worte nahe, die Mittelfeldspieler Paul Seguin im Anschluss an die Klatsche bei "Sky" wählte: "Ich habe die Schnauze echt voll. Es ist ein ständiges Auf und Ab. Man muss ehrlich sagen: Wir sind auswärts einfach schlecht", polterte er am "Sky"-Mikrofon. Er hoffe, "es knallt die Woche ordentlich. Wir haben Druck auf dem Kessel, wir müssen die Eier auf den Tisch legen".

Auf Schalke stehen (mal wieder) unruhige Zeiten ins Haus. Zur Wahrheit gehört, dass diese nicht selten in einem Trainerwechsel gipfeln.