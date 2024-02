Ex-Klub wirft angeblich Auge auf Thomas Tuchel

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Thomas Tuchel verlässt den FC Bayern im Sommer

Nachdem die Trennung vom FC Bayern am Saisonende bestätigt ist, hat das Rätselraten um Thomas Tuchels Zukunft begonnen. Angeblich wäre bei einem seiner Ex-Klubs die Rückkehr des früheren BVB-Trainers gern gesehen.

Neben Manchester United und dem FC Barcelona soll sich nämlich auch der FC Chelsea nach dem 50-Jährigen "die Finger lecken", schreibt der "kicker".

Dieses Gerücht kommt durchaus überraschend, musste Tuchel seinen Hut bei den Blues doch im September 2022 nach Differenzen mit den Klub-Bossen um US-Milliardär Todd Boehly nehmen - nur ein gutes Jahr nachdem er das Team 2021 zum Champions-League-Triumph geführt hatte.

Aber: Chelsea läuft der Musik in der Premier League seit Tuchels Abgang trotz exorbitanter Investitionen in den Kader hinterher. Unter Mauricio Pochettino belegt die Mannschaft aktuell nur Tabellenplatz elf in Englands höchster Spielklasse. International ist Chelsea gar nicht vertreten, nachdem es in der vergangenen Saison vor Pochettinos Verpflichtung nur zu Rang zwölf reichte.

FC Bayern trennt sich "einvernehmlich" von Thomas Tuchel

Eine Auszeit plant Tuchel nach dem Abgang vom FC Bayern angeblich nicht. "Tuchel will im Fußball bleiben und so bald wie möglich auf den Trainerstuhl zurückkehren, ganz sicher", erklärte Transfer-Guru Fabrizio Romano zuletzt bei "CaughtOffside".

"Bild" schrieb, Tuchel wolle zurück in die Premier League und könne sich ein Engagement bei Manchester United gut vorstellen. Dort wackelt Erik ten Hag seit Monaten, weil Englands Rekordmeister den eigenen Ansprüchen (mal wieder) meilenweit hinterherhinkt.

Der FC Bayern hatte die Trennung von Tuchel zum Saisonende in der vergangenen Woche bestätigt und diese als "einvernehmlich" bezeichnet. Man plane eine "sportliche Neuausrichtung" mit einem neuen Chefcoach, sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. Tuchels Vertrag an der Säbener Straße war eigentlich noch bis zum 30. Juni 2025 datiert.