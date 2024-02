Ansage an Sané: "Zeig es uns einfach wieder"

IMAGO/Revierfoto

Leroy Sané hat bei den Bayern einen Vertrag bis 2025

Leroy Sané steckt beim FC Bayern seit Wochen in einer Formkrise. Präsident und Sportdirektor der Bayern glauben an ein schnelles Leistungscomeback und sprechen Sané Mut zu.

Auch im Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig (2:1) blieb Leroy Sané ohne Treffer. Ein Durchbruch wollte dem Nationalspieler auch an diesem Abend nicht gelingen. Zudem plagen den 28-Jährigen gesundheitliche Probleme.

Im Spiel gegen Leipzig klagte er über Patellasehnen-Probleme, auch die Leiste schmerzte. Thomas Tuchel holte Sané in der 65. aus der Partie.

Aufmunternde Worte gab es vom Bayern-Präsidenten.

"Leroy, wir stehen hinter dir"

"Ich war gerade bei ihm in der Kabine. Er liegt auf der Bank, weil er ein bisschen Leistenprobleme hat", sagte Herbert Hainer der "AZ".

Der Bayern-Boss munterte den Offensivspieler auf. "Ich habe ihm auch noch mal gesagt: "Leroy, du weißt genau: Wir stehen voll hinter dir! Du kannst alles als Fußballer - zeig es uns einfach wieder.'"

Grundsätzlich sei Sané ein "unheimlich talentierter Spieler, der von seiner Emotion und Inspiration lebt", sagte Hainer. Der Offensivmann habe momentan "gute Momente, aber es gelingt ihm nicht, dass er im Abschluss das Tor macht, wie wir heute gesehen haben." Die Hoffnung: "Aber da springt der Funke auch schnell wieder über."

Noch keine konkreten Vertragsgespräche

FCB-Sportdirektor Christoph Freund ist überzeugt, dass Sané wieder in die Spur finden wird. "Im Herbst hat er von Beginn an richtig getroffen. In Bochum hat er ein gutes Spiel gemacht, als er reingekommen ist. Heute muss er das eine Tor fast machen in der ersten Halbzeit, aber es ist manchmal so im Fußball, dass es nicht so leicht von der Hand geht", sagte Freund. Es komme aktuell "alles so ein bisschen zusammen".

"Wenn man trifft, dann geht es leichter von der Hand", ergänzte Freund: "Aber er wird sich das wieder erarbeiten. Leroy weiß, was er kann. Er hat solche Phasen schon öfter mal erlebt. Er hat jetzt auch gute Spiele gemacht, die Tore werden wieder kommen."

Offen ist derzeit, wie es nach 2025 mit Sané in München weitergeht. In jenem Jahr läuft das Arbeitspapier des Angreifers aus. Wie der "kicker" jüngst berichtete, gibt es noch keine konkreten Vertragsgespräche. Gegenüber der "AZ" bestätigte Hainer: "Da ist es jetzt noch zu früh."