Experte: Neue Tuchel-"Freiheit" könnte Amtszeit verkürzen

IMAGO/Ralf Poller/Avanti

Thomas Tuchel und der FC Bayern gehen nach der Saison getrennte Wege

Nachdem die Trennung vom FC Bayern zum Saisonende offiziell bekanntgemacht wurde, ließ Thomas Tuchel damit aufhorchen, dass er von nun deutlich mehr Freiheiten in seinen Entscheidungen habe und jedes Spiel wie ein Pokal-Spiel coachen könne. Aussagen, die bei einem Experten für Staunen sorgten.

"Die Entscheidungen vom Trainer-Team sind jetzt (auch) von größerer Freiheit geprägt. Man braucht seine Entscheidung nicht mehr abzuwägen, was diese für eine Langzeitwirkung hat", sagte Thomas Tuchel kurz nach der Bekanntgabe, dass sich seine und die Wege des FC Bayern nach der aktuellen Saison trennen werden, auf einer Pressekonferenz und fügte an: "Jetzt kann alles wie ein Pokalspiel gecoacht werden."

Langzeitwirkungen und die Chemie zwischen einzelnen Personen sei nun nicht mehr so wichtig, frohlockte Tuchel. Worte von vermeintlicher "Freiheit", die den TV-Experten und früheren Kommentator Marcel Reif aufhorchen lassen.

"Kleiner Widerspruch zu Tuchel", sagte Reif bei "Bild-TV" und stellte dem Bayern-Coach indirekt die Gegenfrage: "Was ist denn das Charakteristikum eines Pokalspiels?" - Die Antwort: "Es zählt nur das Ergebnis an dem Abend."

Deshalb wollte Reif Tuchel dann doch widersprechen: "Ja, man kann das jetzt coachen wie jedes Pokalspiel, doch dann sollte man auch jedes Spiel gewinnen."

"Wenn man aber mit aller Freiheit und ohne Langzeitgedanken frei und fröhlich coacht und es macht Bimmbamm, das heißt man verliert oder gewinnt einige Male nicht - wir sind immer noch beim FC Bayern - das könnte die Sache unter Umständen verkürzen", spielte der frühere Kult-Kommentator auf eine vorzeitige Entlassung von Tuchel an, falls die passenden Ergebnisse ausbleiben.

Dass Tuchel beispielsweise Joshua Kimmich nun als Rechtsverteidiger aufstellte, wollte Reif jedoch nur teilweise als Tuchels "Freiheits"-Experiment verstanden wissen.

FC Bayern: "Win-Win-Geschichte" bei Joshua Kimmich

"Sie haben ja im Moment auch keinen anderen und er ist dort - auch wenn die anderen zurückkehren - der Beste." Aber: "Natürlich ist das noch einfacher, wenn man weiß, dass es egal ist, ob Kimmich deswegen sauer auf einen ist oder nicht." Das helfe durchaus.

Allerdings schätzte Reif Kimmich nicht als Unruhestifter ein, ungeliebte Position hin oder her. "Er hat keine Faust in der Tasche, sonst wäre das kontraproduktiv, aber das wird Kimmich nicht machen", beruhigte Reif. "Also hat man eine Win-Win-Geschichte."