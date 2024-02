Zidane war schon auf dem Bayern-Gelände - und hat geschwärmt

imago

Zinédine Zidane hat den FC Bayern aus nächster Nähe kennengelernt

Nach der beschlossenen Trennung von Thomas Tuchel sucht der FC Bayern nach einem neuen Trainer. Einer der prominentesten Kandidaten ist dabei sicher der Franzose Zinédine Zidane, der sich in der Vergangenheit schon selbst ein Bild von den Gegebenheiten in München machen konnte.

Erst vor wenigen Tagen enthüllte der "Bild"-Podcast "Bayern Insider", dass Zidane einem möglichen Engagement beim deutschen Rekordmeister nicht gänzlich abgeneigt gegenübersteht.

Der 51-Jährige soll sich mit dem FC Bayern beschäftigt und sogar bei einigen französischen Landsleuten erkundigt haben, wie der Klub tickt. Zidane sei "hin- und hergerissen", ob eine Zusammenarbeit für ihn zeitnah in Frage kommt.

Komplett neu wäre das Gelände des Bundesligisten an der Säbener Straße für den ehemaligen Weltklassespieler freilich nicht: Vor ca. neun Jahren besuchte Zidane die Trainingsplätze und die Räumlichkeiten im Zuge eines Trainerlehrgangs des französischen Fußballverbandes.

Damals sagte er: "Ich bin zum ersten Mal hier. Ich war schon ein paar Mal in der Stadt, aber ich bin zum ersten Mal in diesem grandiosen Trainingszentrum. Es ist zwar nicht ganz so groß wie bei anderen europäischen Klubs, dafür aber sehr familiär."

Sein Urteil lautete "magnifique", was im Deutschen "wunderschön" bedeutet. Seine vorher schon positiven Eindrücke hätten sich mehr als bestätigt. "Es ist ein super organisierter Klub mit Fußball-Fachmännern", schwärmte Zidane.

Zidane schwärmte von "Philosophie" des FC Bayern

Für Zidane war der FC Bayern schon damals "ein großer Klub, der zu den Top fünf der Welt gehört". Zugleich sei dort alles "sehr familiär geblieben" und er deshalb "sehr beeindruckt".

Als Übungsleiter der zweiten Mannschaft von Real Madrid habe er in München die "Lust auf Fußball" verspürt, die auch auf einer "sehr präzisen Philosophie" des Vereins beruhe.

Zidane hatte später als Cheftrainer der Königlichen große Erfolge gefeiert, darunter dreimal den Gewinn der Champions League. Seit seinem Abschied im Sommer 2021 ist er vereinslos.