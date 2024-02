Bericht: Rückhalt für Terzic "bröckelt"

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Edin Terzic hat beim BVB derzeit angeblich keinen leichten Stand

Dass bei Weitem nicht immer alles gold war, was zuletzt schwarzgelb glänzte, zeichnete sich schon seit Wochen ab, die 2:3-Heimpleite von Borussia Dortmund gegen die TSG 1899 Hoffenheim hat am Sonntag allerdings noch einmal aufgezeigt, dass der BVB derzeit absolut Gefahr läuft, seine Saisonziele zu verfehlen. Für Trainer Edin Terzic wird die Luft nun angeblich ziemlich dünn.

Edin Terzic sitzt nach der 2:3-Niederlage des BVB gegen die TSG Hoffenheim nicht mehr "fest im Sattel", berichtet "Sky". Der Rückhalt für den Coache "bröckele", Terzic stehe "unter strenger Beobachtung", da das Saisonziel Qualifikation für die Champions League durchaus in Gefahr sei.

Nach 23 Spieltagen der Fußball-Bundesliga rangiert der BVB in der Tabelle auf Rang vier, der zur Teilnahme an der europäischen Fußball-Königsklasse berechtigt. Der Vorsprung der Borussen auf RB Leipzig beträgt allerdings auch nur einen Punkt. Von Platz drei (VfB Stuttgart) trennen die Dortmunder hingegen bereits sechs Punkte, auf Platz zwei (FC Bayern) sind es sogar zwölf Zähler, Tabellenführer Bayer Leverkusen ist 20 Punkte enteilt.

Die Dortmunder müssten unbedingt die Champions League erreichen, betont "Sky"-Reporter Patrick Berger. Die Europa League gelte als "absoluter Super-GAU".

Gut für den BVB: Derzeit deutet vieles darauf hin, dass selbst Platz fünf für die Qualifikation zum Wettbewerb reichen könnte.

BVB-Coach verlässt das Vereinsgelände vorzeitig

Zuvor berichteten bereits die "Ruhr Nachrichten", dass Terzic "wieder verstärkt ins Blickfeld" gerutscht sei. Der 41-Jährige suche "verzweifelt nach Wegen und Lösungen", die Mannschaft finde aber gerade gegen hoch pressenden Gegner zu selten passende Antworten.

"Wir laden den Gegner komplett ein, wieder ins Spiel zu kommen und kassieren das Tor genau so, wie wir es verhindern wollten. Das war heute extrem frustrierend", haderte der Coach am Sonntag bei "DAZN", nachdem sein Team in der zweiten Halbzeit eine 2:1-Führung aus der Hand gegeben hatte.

Wohl ebenso frustrierend: Terzic musste laut Berger am Montag schon um 11:34 Uhr krankheitsbedingt das Vereinsgelände verlassen. So richtig rund läuft es derzeit nicht.