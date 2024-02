Ex-Bayern-Star Zé Roberto vor Comeback

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Zé Roberto spielte zweimal beim FC Bayern

Fast genau 15 Jahre nach dem Ende seines zweiten Gastspiels beim FC Bayern schnürt Zé Roberto wieder die Fußballschuhe in Deutschland.

Der inzwischen 49 Jahre alte Brasilianer geht am Montag (23:10 Uhr/Twitch) für das Team Käfigtiger FC in der neuen Baller League an den Start, wie die Organisatoren mitteilten.

Zé Roberto hatte zwischen 2002 und 2006 sowie noch einmal von 2007 bis 2009 für den FC Bayern gespielt. 248 Pflichtspiele (20 Tore, 62 Vorlagen) im Trikot des deutschen Rekordmeisters stehen in seiner Statistik. Mit den Münchnern gewann er viermal die deutsche Meisterschaft, viermal den DFB-Pokal sowie zweimal den Ligapokal.

In Deutschland kickte der Vize-Weltmeister von 2002 zudem noch für Bayer Leverkusen und den Hamburger SV, außerdem unter anderem bei Real Madrid, wo er sich 1998 zum Champions-League-Sieger krönte.

Erst im Jahr 2017, im Alter von 43 Jahren, beendete Zé Roberto seine schillernde Profi-Karriere in seiner Heimat bei Palmeiras Sao Paulo.

Ex-BVB-Stars ebenfalls in der Baller League dabei

In der unter anderem von Mats Hummels und Lukas Podolski gegründeten Baller League wird im Sechs-gegen-Sechs auf einem Indoor-Kleinfeld gespielt, innovative Regeln sollen Tempo und Spannung garantieren.

Neben Zé Roberto wohnen dem Budenzauber auch weitere ehemalige Bundesligaprofis bei. So wird Julian Schieber für Streets United antreten. Der 35-Jährige absolvierte 167 Einsätze in der höchsten deutschen Spielklasse, unter anderem für den BVB sowie den VfB Stuttgart. Das Team Hollywood United setzt auf Nelson Valdez, ehemals Stürmer beim BVB und bei Werder Bremen.

"Gegen beide habe ich zu meiner aktiven Zeit gespielt. Sie bringen ein besonderes Flair in die Liga und ich bin gespannt, wie sie sich in der neuen Umgebung bewähren werden", sagte Hans Sarpei, Teammanager von Eintracht Spandau: "Herzlich willkommen in der Baller League."