Topklub ohne Chance auf Kobel-Transfer?

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Gregor Kobel spielt seit 2021 für den BVB

Gregor Kobel von Borussia Dortmund steht angeblich bei Paris Saint-Germain hoch im Kurs. Der BVB muss sich jedoch wohl keine Sorgen über einen möglichen Wechsel des Torhüters zum französischen Meister machen.

Laut "Sky" ist ein Transfer zu PSG für Kobel aktuell "kein Thema". Gleichzeitig bestätigt der TV-Sender einen entsprechenden Bericht von "L'Équipe", wonach der Keeper in das Pariser Blickfeld geraten ist.

So soll es eine "lose Kontaktaufnahme" vom Tabellenführer der Ligue 1 zur Spielerseite gegeben haben, vermeldet "Sky". PSG ist angeblich mit Gianluigi Donnarumma unzufrieden.

Gregor Kobel bis 2028 an den BVB gebunden

Kobel besitzt bei Borussia Dortmund noch einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Das Arbeitspapier soll Medienberichten zufolge keine Ausstiegsklausel beinhalten. Der BVB sitzt somit ohnehin am längeren Hebel.

Kobel war im Sommer 2021 innerhalb der Bundesliga vom VfB Stuttgart zu den Westfalen gewechselt. Beim BVB entwickelte sich der Schweizer schnell zu einem der besten Torhüter im deutschen Fußball-Oberhaus.

Interesse aus der Premier League?

"Sky" zufolge zeigten Manchester United, der FC Chelsea sowie Tottenham Hotspur in der Vergangenheit schon Interesse an Kobel, der dem BVB aber weiterhin die Treue hält.

"Gregor hat sich in Dortmund zu einem Torhüter von Weltklasse-Format entwickelt, der das Interesse vieler Spitzenklubs in Europa geweckt hat. Wir sind stolz, dass wir ihn all seiner Optionen zum Trotz für eine Zukunft beim BVB begeistern konnten", hatte Sportdirektor Sebastian Kehl im Zuge der Verlängerung im Oktober 2023 gesagt.

Kobel hatte den Dortmundern zuletzt in der Champions League gegen die PSV Eindhoven (1:1) sowie in der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim (2:3) aufgrund von muskulären Problemen gefehlt. Stellvertreter Alexander Meyer hütete stattdessen das Dortmunder Tor.