Fordert Davies ein Mega-Salär beim FC Bayern?

IMAGO/Ulrich Wagner

Alphonso Davies wechselte 2019 zum FC Bayern

Trennen sich die Wege zwischen Alphonso Davies und dem FC Bayern im Sommer? Beide Parteien konnten sich in den vergangenen Monaten nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen. Einem Medienbericht zufolge fordert der Linksverteidiger ein beachtliches Jahresgehalt.

Laut "Sport Bild" fordert Alphonso Davies vom FC Bayern ein Salär von "bis zu 20 Millionen Euro pro Saison".

Wie es weiter heißt, streicht der 23-Jährige an der Säbener Straße derzeit "etwas mehr als 10 Millionen Euro" im Jahr ein. Dem Sportmagazin zufolge soll das Grundgehalt bei rund sieben Millionen Euro liegen. Darüber hinaus sollen offenbar Bonuszahlungen von bis zu 3,5 Millionen Euro möglich sein.

Davies besitzt beim FC Bayern noch ein Arbeitspapier bis 2025. Der deutsche Rekordmeister ist wohl nicht gewillt, den kolportierten Gehaltswünschen nachzukommen.

Aufgrund dessen könnte es im Sommer zur Trennung kommen. Dem FC Bayern würde in diesem Fall noch eine Ablösesumme für den Linksverteidiger winken.

Real Madrid klopft bei Alphonso Davies an

Wie das Portal "The Athletic" vermeldet, haben sich Real Madrid und Davies bereits auf einen Wechsel verständigt - und zwar per mündlicher Verabredung. Der Medienbericht deckt sich mit RTL- und sport.de-Informationen, wonach sich der kanadische Nationalspieler für die Veränderung in die spanische LaLiga zu Real entschieden haben soll. Was derzeit noch völlig offen ist, ist die Frage, wie der Wechsel vonstatten gehen soll.

Aufgrund seines laufenden Arbeitspapiers bis 2025 beim FC Bayern sind laut "The Athletic" derzeit zwei Szenarien denkbar. Entweder, Davies wechselt bereits im Sommer 2024 von München nach Madrid. Die zweite Option ist, dass Davies seinen Vertrag beim FC Bayern bis Sommer 2025 erfüllt, dann allerdings ablösefrei den Klub verlässt und sich in Richtung Real verändert.

Die konkreten Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und den Königlichen stehen noch aus. Die Münchner haben der Quelle zufolge die Hoffnung noch nicht aufgegeben, Davies von einer Vertragsverlängerung überzeugen zu können. Laut "Sport Bild" will sich Davies' Berater Nick Huoseh demnächst wieder mit Bayerns Sportdirektor Christoph Freund treffen. Das letzte Wort sei demzufolge noch nicht gesprochen.

Davies war 2019 vom MLS-Klub Vancouver Whitecaps zum FC Bayern gewechselt. Als potenziellen Nachfolger nennt "Sport Bild" Theo Hernandez von Milan.