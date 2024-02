Streich zum FC Bayern? Freiburg-Funktionär reagiert

IMAGO/Ulrich Wagner

Christian Streich ist beim SC Freiburg kaum wegzudenken

Der FC Bayern benötigt für die kommende Saison einen neuen Cheftrainer? Könnte gar Christian Streich in München landen? Jochen Saier, Sportvorstand des SC Freiburg, hat nun genau auf diese spannende Frage reagiert.

"Das müsste auch er beantworten, aber ich glaube, ich könnte es ausschließen", sagte Saier im Gespräch mit "ran". Es sei "ja schon bekannt, dass Uli Hoeneß mal halblaut drüber nachgedacht hat", fügte der 45-Jährige hinzu. "Aber eine ganz konkrete Anfrage ist mir nicht bekannt. Aber da müssten sie Christian Streich auch fragen", so Saier.

Der FC Bayern trennt sich zum Saisonende von Coach Thomas Tuchel. Ein Nachfolger steht noch nicht fest. Aufgrund dessen wird derzeit mächtig spekuliert.

"FC Bayern wage ich zu prophezeien, dass das kein Denkmodell ist, was ihn aktuell beschäftigt, sondern eher der Fokus auf unserer Arbeit liegt. Denn wir werden alle Kraft benötigen, dass wir in der Bundesliga ein paar Punkte sammeln in den nächsten Wochen und nicht in einen kompletten Negativstrudel reinkommen", meinte Saier.

Die Breisgauer warten in der Fußball-Bundesliga seit fünf Spielen auf einen Sieg. Der SC Freiburg rangiert derzeit auf dem neunten Tabellenplatz.

Verlängert Christian Streich beim SC Freiburg?

Streich ist bereits seit Januar 2012 Cheftrainer des Sportclubs. "Christian ist schon am richtigen Ort. Ich weiß gar nicht, wie lange wir schon zusammenarbeiten. Wir sind gemeinsam auf dem Weg. Wir hören gerade in uns rein, auch mit Blick nach vorne", verriet Saier.

Es benötige "ein beidseitiges Nicken mit totaler Überzeugung und Energie". "So war es immer in den letzten Jahren, dass wir das Gefühl hatten, das ist genau der richtige Weg. Diese Gespräche stehen dann jetzt auch wieder an", sagte der Sportvorstand.

Die besagten Gespräche seien ein "März-Thema", "wir sprechen immer so in diesem Zeitfenster. Das ist ja keine einfache Entscheidung, die muss man mit maximaler Überzeugung treffen. Ist wie in den letzten Jahren auch immer so ein 50:50-Thema. Weil man es nur ganz oder gar nicht machen kann. Da muss jeder in sich reinhören und sich spiegeln. Tendenzen kann ich ihnen jetzt noch nicht sagen", so Saier.

Der SC Freiburg machte in der Vergangenheit keine genauen Angaben über die Vertragsdauer von Streich.