Matthäus benennt idealen Bayern-Trainer

IMAGO/Joeran Steinsiek

Lothar Matthäus blickt auf die Trainer-Situation beim FC Bayern

Thomas Tuchel soll den FC Bayern noch bis zum Saisonende betreuen. Im Anschluss beenden die Münchner und der Trainer die Zusammenarbeit. Lothar Matthäus sieht einen logischen Kandidaten für die Nachfolge, kann sich aber auch einen anderen Übungsleiter aus der Bundesliga beim deutschen Rekordmeister vorstellen.

"Xabi Alonso muss aufgrund seiner Vita, seiner Autorität und seiner erfolgreichen Arbeit in Leverkusen ganz oben auf der Liste des FC Bayern dabei sein", kommentierte Matthäus die Trainersuche an der Säbener Straße in seiner "Sky"-Kolumne: "Ich wüsste keinen Trainer in Europa und in der Welt, der besser zu Bayern München passen würde als Xabi Alonso."

Der Spanier besitzt bei Bayer Leverkusen noch einen Vertrag bis 2026. Alonso rangiert mit den Rheinländern in der Fußball-Bundesliga aktuell ganz oben. Der Vorsprung auf den Verfolger aus München beträgt bereits acht Zähler.

Matthäus lobte, dass sich der Trainer-Shootingstar momentan voll und ganz auf seine Arbeit in Leverkusen fokussiert. "Xabi Alonso interessiert Bayern München noch nicht, ihn interessieren auch Liverpool und Real Madrid noch nicht. Ihn interessiert nur, in den nächsten zweieinhalb Monaten möglichst drei Titel mit Leverkusen zu gewinnen", hielt der TV-Experte fest.

Matthäus sei sich noch nicht sicher, ob der Weltmeister von 2010 im Sommer tatsächlich schon eine neue Herausforderung antreten möchte.

Matthäus attestiert Hoeneß das "Bayern-Gen"

Jose Mourinho und Joachim Löw sehe er derweil nicht als potenzielle Tuchel-Nachfolger. "Einer, dem ich den Trainerjob in München zutrauen würde, ist Sebastian Hoeneß - wenn er die Unterstützung im Verein bekommt, und dafür spricht ja schon sein Name", meinte Matthäus stattdessen.

Der 41-Jährige trage "das Bayern-Gen in sich und hat gute Arbeit als Trainer der zweiten Mannschaft des FCB geleistet". "Auch wenn er noch keine großen Erfolge gefeiert hat: Alles, was er in Stuttgart macht, hat Hand und Fuß und er ist mit dem VfB weiter auf Kurs in Richtung Champions League", meinte Matthäus.

Aktuell ranken sich zahlreiche Trainer-Gerüchte um den FC Bayern. Zinedine Zidane wird hierbei ebenfalls immer wieder genannt.

"Dass er kein Deutsch spricht, finde ich gar nicht so entscheidend. Ich glaube, auch Thomas Tuchel hat viele seiner Ansprachen auf Englisch gehalten und ich gehe davon aus, dass Zidane auch Englisch spricht", reagierte Matthäus auf die Personalie.