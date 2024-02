IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Lothar Matthäus kritisiert den BVB

Borussia Dortmund kommt in der laufenden Saison einfach nicht in Fahrt. Lothar Matthäus bescheinigt dem BVB ein "Qualitätsproblem" und regt zudem einen konsequenten Umbruch an.

Borussia Dortmund musste in der Fußball-Bundesliga am Sonntag gegen die TSG Hoffenheim (2:3) die erste Rückrunden-Niederlage hinnehmen. Da RB Leipzig dem FC Bayern unterlag (1:2), rangieren die Westfalen dennoch weiterhin auf dem vierten Tabellenplatz.

Damit die Qualifikation für die Champions League aber nicht ernsthaft in Gefahr gerät, muss der BVB in den kommenden Wochen weitere Pleiten verhindern.

"Zwar hatte der BVB bis zum Sonntag im Jahr 2024 viele Punkte geholt, aber fußballerisch performt man weit unter den Erwartungen, die man an diese Mannschaft stellen darf", kommentierte Lothar Matthäus die jüngsten Dortmunder Leistungen in seiner "Sky"-Kolumne. Der TV-Experte lasse sich "von Ergebnissen nicht blenden".

"Die Mannschaft ist verunsichert, irgendetwas stimmt nicht mit ihr. Anscheinend trägt sie einen Virus in sich, der sie bremst. Ob es an Edin Terzic liegt? Das weiß ich nicht", meinte Matthäus.

Der 62-Jährige kritisierte: "Als Trainer kann ich nicht sagen: 'Ich habe eigentlich mehr von der Mannschaft erwartet.' Wenn ich einen Kader habe, weiß ich, worauf ich mich einlasse und dass ich mit diesem Kader an Leistungen und Ergebnissen gemessen werde."

Lothar Matthäus regt BVB-Umbruch an

Der Fußball-Fachmann monierte zudem, dass viele Neuzugänge aus den vergangenen 18 Monaten die Erwartungen "nicht erfüllt" hätten. "Dadurch hat man ein Qualitätsproblem", urteilte Matthäus: "Man kann von einem Jadon Sancho nicht erwarten, dass er nach seiner langen Pause das Dortmunder Stadion abbrennt."

Nach Ansicht des Weltmeisters von 1990 sollte der BVB "zukunftsorientiert handeln und einen großen Schnitt vornehmen".

"Danach dürften Mats Hummels und Marco Reus keine Rolle mehr spielen, auch wenn diese Spieler große Verdienste für den Verein haben. Auch wenn ich Mats Hummels weiterhin als einen der besten Innenverteidiger sehe, aber wenn ich einen Umbruch mache, dann muss ich ihn komplett machen und darf auf die Gefühlswelt keine Rücksicht nehmen", so Matthäus.