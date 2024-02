Bericht: BVB-Youngster vor dem Abflug

IMAGO/Thomas Bielefeld

Samuel Bamba (l.) debütierte in der laufenden Saison für die BVB-Profis

Zweimal in der laufenden Bundesliga-Spielzeit durfte Youngster Samuel Bamba bei Borussia Dortmund mitwirken. Vor der Winterpause wurde er bei den beiden 1:1-Unentschieden beim FC Augsburg und gegen Mainz 05 jeweils in der Schlussphase eingewechselt. Dass es für den Flügelstürmer beim BVB auch über diese Saison hinaus weitergehen wird, ist mittlerweile aber mehr als fraglich.

Im Gegenteil: Nach der laufenden Spielzeit werden sich die Wege von dem 20-Jährigen und dem BVB wohl trennen. So zumindest hieß es in einem jüngsten "Sky"-Bericht. Bamba, der neben seinen Kurzeinsätzen bei den BVB-Profis vor allem in der U23 in der 3. Liga zum Einsatz kommt, habe dem Bericht zufolge mehrere Offerten für die kommende Saison auf dem Tisch liegen. Wohin es den einstigen deutschen U-Nationalspieler ziehen könnte, ist aber noch völlig offen.

Gespräche mit Borussia Dortmund über eine mögliche Ausdehnung des auslaufenden Vertrags sollen "Sky" zufolge derzeit auf Eis liegen. Vielmehr lotet Bamba mit seinen Beratern derzeit aus, welches Angebot er stattdessen annehmen könnte. Ein Abschied von den Westfalen wäre entsprechend ablösefrei.

Auch in der zweiten Mannschaft des BVB in der 3. Liga konnte sich Bamba bis dato nicht als Stammspieler etablieren. Es stehen in der laufenden Drittliga-Spielzeit gerade einmal drei Startelf-Einsätze zu Buche, bei den 14 weiteren Einsätzen wurde er von Trainer Jan Zimmermann nur eingewechselt.

BVB II beim MSV Duisburg gefordert

Aktuell kann der Offensivmann keine weitere Werbung in eigener Sache betreiben. Aufgrund einer Zerrung ist Bamba derzeit zum Zuschauen gezwungen.

Der BVB II hat in der 3. Liga seit Ende November nur ein einziges Spiel verloren und ist in der Tabelle bis auf den vierten Tabellenplatz nach vorne gerückt. Am kommenden Sonntag geht es mit dem Auswärtsspiel beim MSV Duisburg (ab 19:30 Uhr) weiter.