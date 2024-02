Heftiger Vorwurf: Wurde Tuchel vom FC Bayern "genötigt"?

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

Wird den FC Bayern im Sommer verlassen: Thomas Tuchel

Die beschlossene Trennung des FC Bayern von Trainer Thomas Tuchel schlägt weiterhin hohe Wellen. Kultcoach Peter Neururer erhebt diesbezüglich schwere Vorwürfe gegen den deutschen Rekordmeister.

"Ein Trainer, der mehr oder weniger dazu gedrängt wird, am Ende der Saison zu gehen, ist eine andere Geschichte, als wenn jetzt zum Beispiel irgendein Trainer, der noch erfolgreich ist, sagt, ich gehe selber, weil ich was anderes vorhabe", betonte der 68-Jährige in seiner Kolumne für das Portal "Wettfreunde".

Tuchel sei jedoch "mehr oder weniger genötigt worden zu dieser Entscheidung", monierte Neururer, der selbst mehrere Bundesligisten gecoacht hat.

Das Arbeitspapier des Übungsleiters wäre eigentlich noch bis 2025 gelaufen, wird nun aber vorzeitig aufgelöst.

Neururer bezweifelt, dass Tuchel tatsächlich bis zum Sommer beim FC Bayern bleiben wird.

"Er will natürlich erfolgreich sein bis zum Ende der Saison, aber das ist abhängig davon, wie die nächsten Spiele laufen. Sollte man (in der Champions League; d.Red.) gegen Lazio Rom ausscheiden, dann macht es keinen Sinn mehr für Tuchel, weiter bei Bayern München zu arbeiten", stellte der einstige Linienchef des VfL Bochum klar.

FC Bayern: Neururer warnt vor Alleingängen von Tuchel

Eine Situation wie die jetzige habe es an der Säbener Straße "schon lange, lange nicht mehr gegeben", merkte Neururer an.

Der Kolumnist warnte vor Alleingängen des scheidenden Trainers: "Wenn er bis zum Ende durcharbeitet und - wie er selber sagt - keine Rücksicht mehr nimmt auf irgendwas, dann nimmt er auch keine Rücksicht auf irgendwelche wirtschaftlichen Verbindungen."

Ähnlich hatte sich zuvor bereits Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann geäußert.

"Bayern München im Umbruch muss irgendwelche Spieler abgeben", verdeutlichte Neururer: "Wenn sie aber jetzt unter Tuchel, weil er keine Rücksicht mehr nimmt, nicht mehr spielen, verlieren sie logischerweise auch ihren Marktwert."

Übereinstimmenden Medienberichten soll der Kader der Münchner im Sommer runderneuert werden. Mindestens fünf Stars müssen deshalb wohl gehen.