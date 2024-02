RB Leipzig verkündet spektakulären 150-Millionen-Euro-Deal

IMAGO/Sven Sonntag

RB Leipzig hat einen neuen Ausrüster

RB Leipzig hat den Vertragsabschluss mit einem neuen Ausrüster bestätigt - und darf sich offenbar über einen beeindruckenden Millionen-Betrag freuen.

Wie der sächsische Bundesligist am Dienstag mitteilte, läuft die Mannschaft von Trainer Marco Rose ab der kommenden Saison in Trikots des deutschen Sportartikelherstellers Puma auf.

Demnach beginnt die "langfristige Partnerschaft" mit dem Unternehmen aus Herzogenaurach am 1. Juli. Zuvor hatte RB Leipzig zehn Jahre lang mit US-Gigant Nike zusammengearbeitet.

Puma stattet künftig auch alle Teams aus dem Frauen-, Nachwuchs- und eSports-Bereich sowie die Fußballschule mit seinen Produkten aus, wie RB mitteilte.

Zudem umfasst die Partnerschaft unter anderem Sponsoring- und Merchandising-Rechte und Werbeleistungen rund um die Spieltage in der Leipziger Red Bull Arena.

RB Leipzig kassiert offenbar 150 Millionen Euro

Der Deal ist für RB äußerst lukrativ: "Bild" berichtet, der Vertrag mit Puma läuft über zehn Jahre, 150 Millionen Euro sollen demnach dafür an den Tabellenfünften der höchsten deutschen Spielklasse fließen.

"Wir freuen uns sehr, mit einem solch renommierten Unternehmen eine langfristige Partnerschaft abgeschlossen zu haben. Für RB Leipzig ist die Zusammenarbeit mit Puma ein weiterer großer und wichtiger Schritt in seiner Entwicklung", sagte RB-Geschäftsführer Johann Plenge. "Wir werden nicht nur vom erstklassigen Knowhow profitieren und unsere Mannschaften für den größtmöglichen Erfolg ausstatten, sondern auch gemeinsam Projekte umsetzen und Innovationen im Fußball vorantreiben. Puma ist jung, dynamisch und schnell und passt mit diesen Werten perfekt zu unserem Club sowie der RB Leipzig-DNA."

Dreikampf um Ausrüster-Deal mit RB Leipzig

Puma-CEO Arne Freundt erklärte: "Die Roten Bullen von RB Leipzig haben sich in kürzester Zeit nicht nur in Deutschland, sondern auch international einen Namen gemacht. Wir freuen uns auf viele großartige Fußballmomente und darauf, den Verein in den nächsten Jahren auf seinem erfolgreichen Weg zu begleiten."

🤝 PUMA wird neuer Ausrüster von RB Leipzig!@pumafootball wird ab dem 01. Juli 2024 als „Exclusive Partner“ alle Teams der Roten Bullen ausstatten. — RB Leipzig (@RBLeipzig) 27. Februar 2024

Laut "Bild" hätte Nike das Engagement bei RB Leipzig gerne verlängert. Auch Adidas soll sich um einen Ausrüstervertrag bemüht haben.

Den Zuschlag bekam nach langen Verhandlungen dann aber Puma, wo RB-Aufsichtsratschef Oliver Mintzlaff früher im Marketing tätig war.