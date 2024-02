Bayern plant angeblich Zidane-Gespräche

IMAGO/Mario Cartelli

Landet Zinedine Zidane beim FC Bayern?

Kein Tag ohne neue Wasserstandsmeldungen bezüglich der Trainersuche des FC Bayern: Der Fußball-Bundesligist will angeblich das Gespräch zu Zinedine Zidane suchen.

Thomas Tuchel und der FC Bayern trennen sich am Saisonende - so weit, so bekannt. Darüber, wer der Nachfolger des 50-Jährigen wird, herrscht derweil noch Unklarheit.

Zinedine Zidane gilt als einer der Kandidaten. Wie Transfer-Reporter Ekrem Konur berichtet, will der FC Bayern ebenso wie Juventus und Manchester United Gespräche mit dem 51-Jährigen führen.

"Sport Bild" zufolge sei Zidane an der Trainerstelle beim deutschen Rekordmeister "selbst nicht uninteressiert". Der Franzose arbeitete zuletzt bei Real Madrid, ist seit dem Sommer 2021 vereinslos.

"Kein Deutsch zu sprechen ist für uns kein Ausschlusskriterium. Wir suchen nach der besten Lösung für den FC Bayern, haben zudem eine internationale Mannschaft. Zudem kann ein Trainer auch non-verbal agieren", sagte Bayerns Vereinspräsident Herbert Hainer gegenüber "Sport Bild".

Eine Aussage, die Zidane mit Interesse zur Kenntnis genommen haben dürfte.

Zidane liebäugelt mit Rückkehr auf Trainerbank

Der Weltmeister von 1998 wurde kürzlich bei der Premiere des Dokumentarfilms über Marcelo Lippi im Interview mit "Sky Italia" auf eine mögliche Zukunft als Trainer in Italien angesprochen.

"Warum nicht, alles kann passieren", antwortete der 51-Jährige. "Im Moment mache ich andere Dinge, aber wir werden sehen, ich würde gerne nochmal auf der Bank sitzen", sagte Zidane weiter. Ob das auch für ein mögliches Engagement beim FC Bayern gilt?

Die Münchner haben übereinstimmenden Medienberichten zufolge Xabi Alonso als Wunschlösung ausgemacht. Der Spanier besitzt bei Bayer Leverkusen noch ein Arbeitspapier bis 2026. Der FC Liverpool soll ebenfalls Interesse am 42-Jährigen haben. Jürgen Klopp verlässt den Premier-League-Spitzenreiter im Sommer.