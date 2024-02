LIVE: Wird Union Berlin zu Ihrem Endspiel, Herr Terzic?

IMAGO/nordphoto GmbH / Christian Schulze

Edin Terzic steht beim BVB mächtig unter Druck

Am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) gastiert Borussia Dortmund bei Union Berlin. Nach der 2:3-Pleite gegen die TSG 1899 Hoffenheim in der Vorwoche steht der BVB mächtig unter Druck. Vor dem wegweisenden Spiel in der Hauptstadt stellt sich Edin Terzic den Fragen der Presse.

sport.de begleitet die Pressekonferenz am Donnerstagmittag ab 12:30 Uhr an dieser Stelle im ausführlichen LIVE-Blog.

+++ Gleich geht's los +++

In wenigen Minuten wird BVB-Trainer Edin Terzic auf der Bühne des Pressezentrums erwartet.

+++ Droht BVB-Trainer Terzic in Berlin ein Endspiel? +++

Die schwachen Leistungen der letzten Wochen könnten das Ende der Ära von BVB-Trainer Edin Terzic eingeläutet haben. Nach der 2:3-Pleite vor heimischer Kulisse gegen die TSG Hoffenheim sitzt der Coach nicht mehr "fest im Sattel", berichtet "Sky". Der Rückhalt für den Coach "bröckele", Terzic stehe "unter strenger Beobachtung", da die Qualifikation für die Champions League in Gefahr sei.

Daher werden die Partie gegen die Eisernen und in der folgende Woche gegen Werder Bremen laut "Ruhr Nachrichten" äußerst wichtig für den 41-Jährigen. Sollte sich der Negativtrend fortsetzen, "würden sich die Verantwortlichen zum Handeln gezwungen sehen", schreibt das Regionalblatt. Wie schätzt Edin Terzic selbst seine Situation ein?

+++ Borussia Dortmund in der Krise +++

Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte der BVB gerade einmal einen Sieg. Gegen Aufsteiger Heidenheim und den formschwachen VfL Wolfsburg kamen die Westfalen in der Bundesliga nicht über ein Unentschieden hinaus. Auch das glückliche 1:1 in der Champions League bei der PSV Eindhoven warf Fragen auf.

Die Niederlage gegen Hoffenheim in der Vorwoche jedoch ließ die Alarmglocken im Ruhrpott so richtig schrillen. Nach 23 Spieltagen der Fußball-Bundesliga rangiert der BVB in der Tabelle auf Rang vier, der zur Teilnahme an der europäischen Fußball-Königsklasse berechtigt. Der Vorsprung der Borussen auf RB Leipzig beträgt allerdings auch nur einen Punkt.