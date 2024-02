BVB-Star spricht offen über Wechsel in die Premier League

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Donyell Malen (r.) könnte den BVB im Sommer verlassen

Zwei Jahre verbrachte Donyell Malen in der Jugend des FC Arsenal. Über die PSC Eindhoven landete der Angreifer dann 2021 bei Borussia Dortmund. Im Sommer könnte der Niederländer den BVB offenbar wieder verlassen. Nun hat sich Malen in einem Interview offen für eine Rückkehr auf die Insel gezeigt.

2015 wechselte Donyell Malen aus der Nachwuchsabteilung von Ajax Amsterdam in die Jugend des FC Arsenal. Bei den Gunners blieb dem flexibel einsetzbaren Offensivspieler der Durchbruch allerdings verwehrt. Der Angreifer kam ausschließlich in der U18 Premier League, Premier League 2 und UEFA Youth League zum Einsatz.

"Im Laufe einer Fußballkarriere gibt es immer wieder Punkte, an denen man Entscheidungen treffen muss", blickte der 25-Jährige auf seinen Arsenal-Abschied im Gespräche mit "Voetbalzone" zurück und ergänzte: "An sich habe ich mit der Ersten trainiert und ich war damals siebzehn oder achtzehn. Ich habe Fortschritte gemacht, aber ich hatte einfach das Gefühl, dass ich Profifußball spielen muss."

BVB fordert 40 und 50 Millionen Euro für Donyell Malen

Malen entschloss sich daher 2017 für den Schritt zurück in seine Heimat, wo er bei der PSV Eindhoven innerhalb weniger Jahre den Sprung in die Elftal schaffte. 2021 holte Borussia Dortmund den 28-fachen Nationalspieler nach Deutschland. Den Traum von einer Rückkehr zu den Gunners hat Malen aber noch nicht aufgegeben.

"Da ich in der Jugend in England gespielt habe, ist es ein schöner Traum, noch in der Premier League zu spielen", sagte der BVB-Star, der keinen Hehl daraus machte, dass er auch weiterhin große Sympathien für den FC Arsenal hegt. Sollte es die Möglichkeit geben, erneut für den englischen Top-Klub aufzulaufen, würde der Niederländer diese Chance demnach gerne ergreifen.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge kann Malen den BVB im kommenden Sommer verlassen. Laut "Sport Bild" ruft der Bundesligist eine Ablösesumme zwischen 40 und 50 Millionen Euro auf. Das Geld wollen die Westfalen dann wohl umgehend in den Umbau des zurzeit schwächelnden Kaders stecken reinvestieren.