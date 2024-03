Freiburgs Europa-Duell im Free-TV

IMAGO/Joeran Steinsiek

Christian Streich und der SC Freiburg treffen in der Europa League erneut auf West Ham United

Nach dem nervenaufreibenden Playoff-Spiel geht es für Fußball-Bundesligist SC Freiburg in der Europa League im Achtelfinale weiter. Der Gegner, wie schon in der Gruppenphase: West Ham United. Für die Fans gibt es vorab eine gute Nachricht.

Das Achtelfinal-Hinspiel (7.3., 21:00 Uhr) zwischen dem SC Freiburg und West Ham United wird live und exklusiv im Free-TV bei RTL zu sehen sein.

Moderatorin Laura Papendick wird sich gemeinsam mit Experte Lothar Matthäus ab 20:45 Uhr live aus dem Europa-Park-Stadion melden. Kommentiert wird das Top-Spiel von Marco Hagemann und Steffen Freund.

Gegen die "Hammers" kann die Mannschaft von Christian Streich Revanche nehmen. Beide Duelle in der Gruppenphase der laufenden Europa-League-Saison gingen an die Engländer. In Freiburg verlor der Sport-Club mit 1:2 (0:1), in London setzte es eine verdiente 0:2-Niederlage. Die Gruppe beendete der Bundesligist letztlich hinter West Ham auf dem zweiten Platz - und musste somit den Umweg über die Playoffs gehen, um sich fürs Achtelfinale zu qualifizieren.

Nach einem 0:0 im Hinspiel beim französischen Vizemeister RC Lens sah es im Rückspiel zunächst klar nach einem Ausscheiden aus der Europa League aus. Doch nach einem 0:2-Pausenstand meldete sich Freiburg doch noch einmal zurück und erzwang die Verlängerung. Dort gelang Angreifer Michael Gregoritsch der Siegtreffer.

Bayer Leverkusen muss gegen Qarabag bestehen

Alle weiteren Top-Paarungen im Achtelfinale der Europa League werden derweil bei RTL+ zu sehen sein.

Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen spielt schon um 18:45 Uhr bei Qarabag FK, Mitfavorit FC Liverpool ist auswärts bei Sparta Prag gefragt. Die AS Roma empfängt den englischen Klub Brighton & Hove Albion, SL Benfica trifft auf die Rangers aus Glasgow. Und Serie-A-Spitzenklub AC Mailand kämpft im Heimspiel gegen Slavia Prag um eine gute Ausgangsposition für den Einzug ins Viertelfinale.

Experte Felix Kroos und Community Host Jessica Matyschok werden die Partien in der Sendung "Matchday" begleiten.

Die Achtelfinal-Hinspiele am 7. März im Überblick (Anstoß, Kommentator:innen):

RTL

SC Freiburg – West Ham United (21:00 Uhr – Marco Hagemann & Steffen Freund)

RTL+:

Qarabag FK– Bayer 04 Leverkusen (18:45 Uhr – E: Robby Hunke & Patrick Helmes / K: Klaus Veltman)*

Sparta Prag – FC Liverpool (18:45 Uhr - E: Cornelius Küpper & Ansgar Brinkmann / K: Michael Born)

Ajax Amsterdam – Aston Villa (18:45 Uhr – E: Julian Engelhard / K: Philip Konrad)

AS Rom – Brighton & Hove Albion (18:45 Uhr – E: Alexander Küpper / K: Peter Reichert)

Olympique Marseille – FC Villareal (21:00 Uhr – E: Stefan Galler / K: Stefan Fuckert)

Benfica Lissabon – Glasgow Rangers (21:00 Uhr – E: Christoph Stadtler / K: Oliver Seidler)

AC Mailand – Slavia Prag (21:00 Uhr – E: Rene Langhoff / K: Jürgen Schmitz)



*(E: Einzelspiel / K: Konferenz)