Davies und Musiala auf Party in Paris gesichtet

IMAGO/Matthias Koch

Feierten den Sieg des FC Bayern gegen Leipzig in Paris: Alphonso Davies und Jamal Musiala

Rund ein Jahr nach dem schlagzeilenträchtigen Besuch von Serge Gnabry auf der Fashion Week in Paris hat es zwei weitere Stars des FC Bayern mitten in der Saison nach Frankreich gezogen: Diesmal wurden Alphonso Davies und Jamal Musiala auf einer Feier gesichtet.

Alphonso Davies arbeitet nach überstandener Innenbandzerrung aktuell an seinem Comeback für den FC Bayern. Vier Pflichtspiele in Folge verpasste der Linksverteidiger, gegen den SC Freiburg am Freitagabend (20:30 Uhr) wird er nach Angaben seines Cheftrainers Thomas Tuchel erstmals wieder im Kader stehen.

Nun kommt heraus: In der Vorbereitung auf die Partie besuchte der 23-Jährige zuletzt nicht nur eine Party, sondern gleich zwei.

Nachdem "Bild" zuletzt berichtete, dass Davies am vergangenen Samstag nach dem Sieg des FC Bayern gegen RB Leipzig (2:1) mit einigen Teamkollegen in einem Münchner Edelhotel eine Feier besucht hatte, gibt das Boulevardblatt nun weitere Infos preis. Demnach fuhr Davies am Tag darauf weiter nach Paris - gemeinsam mit Jamal Musiala.

Davies hat Verletzung überstanden

Das Münchner Duo feierte dort in einem Nachtklub, auch andere Fußball-Stars wie Joao Félix vom FC Barcelona oder Ex-Teamkollege Joshua Zirkzee vom FC Bologna wurden dort gesichtet. Zirkzee soll ein Konzert des Rappers Kanye West besucht haben, der anschließend auch im Club aufgetreten sein soll.

Gut für Davies und Musiala: Am Montag hatten die Münchner Profis trainingsfrei.

Wie Cheftrainer Thomas Tuchel am Donnerstag auf der Spieltagspressekonferenz bestätigte, hat Alphonso Davies im Verlauf der Woche ohne Beschwerden trainieren können. Der Linksverteidiger war erst am Sonntag ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Zuletzt hatten sich die Gerüchte verdichtet, dass der Außenbahnspieler an einem Abschied vom FC Bayern arbeitet. Spanischen Medienberichten zufolge soll er sich mit Real Madrid sogar schon grundsätzlich einig über einen Wechsel sein. Sein Vertrag beim FC Bayern ist noch bis 2025 datiert.