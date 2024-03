RB Leipzig als Vorbild? FC Barcelona plant Revolution

IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSINPHOTO

"Historische Entscheidung" beim FC Barcelona?

Der finanziell angeschlagene FC Barcelona plant offenbar eine echte Revolution - und scheint sich dabei überraschend RB Leipzig zum Vorbild zu nehmen.

Nach RB Leipzig wird zeitnah womöglich noch ein weiterer Top-Klub die Zusammenarbeit mit US-Sportartikelgigant Nike beenden: der FC Barcelona.

Die Katalanen planen angeblich eine echte Revolution in Sachen Ausrüster. Wie die "Sport" schreibt, sei es wahrscheinlich, dass Barca seine Trikots künftig selbst herstellt. Von einer "historischen Entscheidung" ist die Rede in dem Bericht.

Barca-Boss Joan Laporta hatte den Schritt vor einigen Wochen in einem Interview mit "RAC1" bereits in den Raum gestellt. Noch im März könnte der entsprechende Beschluss in der Führungsetage tatsächlich getroffen werden, heißt es nun.

FC Barcelona will mehr Geld verdienen

Hintergrund: Barca ist mit den finanziellen Volumen des Nike-Deals unzufrieden.

Aktuell zahlt das US-Unternehmen, das bereits seit 1998 als Ausrüster fungiert, für sein Engagement beim amtierenden spanischen Meister rund 85 Millionen Euro pro Jahr. Konkurrent Puma hatte zuletzt offenbar etwas über 100 Millionen Euro geboten. Auch das ist Barca aber allem Anschein nach zu wenig.

In die anstehenden Nachverhandlungen mit Nike soll man in Katalonien zudem keine großen Hoffnungen mehr setzen.

Sollte es zur Trennung kommen, soll diese laut "Sport" bestenfalls auf einem friedlichen Wege über die Bühne gehen. Wenn es bei der Beendigung des bis 2028 laufenden Vertrags aber Unstimmigkeiten gibt, sei man in der Barca-Führung zuversichtlich, mögliche Rechtsstreitigkeiten mit Nike zu gewinnen.

RB Leipzig als Vorbild für den FC Barcelona?

Um für diesen Fall gewappnet zu sein, sollen die Verantwortlichen den laufenden Ausrüstervertrag seit Monaten detailliert studiert haben, schreibt "Sport".

Die katalanische Online-Zeitung "El Nacional" spekuliert, der in dieser Woche verkündete Ausrüster-Deal von RB Leipzig könnte die Entscheidung gegen Nike bei Barca beschleunigen.

Der sächsische Bundesligist trennt sich im Sommer nach zehn Jahren vom US-Giganten und läuft künftig in Puma-Trikots auf. 150 Millionen Euro statt bisher 60 Millionen Euro für zehn Jahre soll RB dadurch kassieren, also mehr als doppelt so viel.