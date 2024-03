Bayern-Ikone: Das wird unter Eberl anders

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Max Eberl ist der neue starke Mann beim FC Bayern

In Person von Max Eberl hat der FC Bayern am Dienstag endlich seinen neuen Sportvorstand vorgestellt. Christian Nerlinger, einst selbst Sportdirektor in München, glaubt nun an einen positiven Strukturwandel beim Rekordmeister.

"In den vergangenen Jahren gab es beim FC Bayern viele Themen am letzten Transfertag, die überraschend und unglaublich kostspielig gewirkt haben", sagte der 50-Jährige im Interview mit dem "Münchner Merkur" und "tz".

"Mit Max und Christoph Freund wird das sicherlich besser vorbereitet werden und ein nachhaltiger Plan erstellt: Wie bauen wir die Mannschaft auf? Wer sind unsere Führungsspieler? Wir strukturieren wir die Akademie und den Übergang von der Nachwuchsabteilung zu den Profis?", ist sich der frühere Mittelfeldspieler sicher.

Vor den zahlreichen Transferthemen, die im Sommer auf Eberl zukommen, müsse der neue starke Mann des FC Bayern allerdings die Trainerfrage klären, forderte Nerlinger.

"Ich glaube, dass die Trainerfrage die notwendigste ist. Ein Trainer muss bei der Kaderplanung immer voll involviert sein, Max wird den neuen Coach dabei einbinden", glaubt der gebürtige Dortmunder.

FC Bayern bereitet großen Umbruch vor

Zuletzt hatte es vielfach Gerüchte um die Nachfolge von Thomas Tuchel gegeben, der den Verein am Saisonende verlässt. Leverkusen-Trainer Xabi Alonso gilt als Wunschlösung des FC Bayern.

Neben dem aktuellen Trainer könnten im Sommer auch etliche Stars den Verein verlassen. Nerlinger glaubt, dass es im Zuge der Veränderungen einige bekannte Gesichter treffen wird.

"Wenn man die Aussagen zu aktuellen Vertragsverlängerungen hört, wirkt es so, als ob im Sommer schon ein größerer Umbruch, bei dem verdiente Spieler abgegeben werden, passieren kann", so die Einschätzung des Branchen-Fachmanns.

Egal, wie unruhig die kommenden Monate aber werden, Nerlinger glaubt fest an den Erfolg von Max Eberl. Der FC Bayern sei nun "absolut top besetzt. Das ist qualitativ und menschlich eine sehr starke Kombi", sagte Nerlinger, mit Blick auf das sportliche Führungsduo.