BVB investiert Millionensumme: "Anforderungen gestiegen"

IMAGO/Daniela Porcelli/SPP

Das BVB Stadion Dortmund bietet bei der EM im Sommer Platz für 62.000 Zuschauer

Der Signal Iduna Park in Dortmund gilt für viele Fans hierzulande und darüber hinaus als das schönste Fußballstadion Deutschlands. Auch bei der bevorstehenden Europameisterschaft wird die Heimspielstätte von Bundesligist Borussia Dortmund einer der Austragungsorte sein. Für diesen Zweck sind noch einige Modernisierungsarbeiten notwendig, für die der BVB insgesamt eine Millionensumme investiert.

Im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten" führte der Dortmunder Stadionchef Christian Hockenjos nun detailliert auf, was im Signal Iduna Park, der während des EM-Turniers offiziell "BVB Stadion Dortmund" heißen wird, noch für Arbeiten anstehen.

So werden beispielsweise die Unterränge sowie die Dachkonstruktion des Stadions saniert. Auch der große Anbau über vier Etagen an der Westtribüne für das Catering inklusive der Logistik mit zentraler Küche und Kühllagerung soll bis Ende April abgeschlossen sein.

Außerdem wird moderne LTE- und 5G-Technologie auf dem gesamten Stadionareal verbaut, um für besseren Handy-Empfang zu sorgen, sowie mehrere weitere kleinere Arbeiten an den Toiletten, den Werbebanden, den Hintertor-Zäunen oder den Einlass-Kontrollpunkten.

"Im Vergleich zur WM 2006 sind die Anforderungen nochmals gestiegen und es kommt in den nächsten Monaten noch viel Arbeit auf uns zu", gab Stadionchef Hockenjos gegenüber der Zeitung zu verstehen.

Zwei K.o.-Spiele im BVB Stadion Dortmund angesetzt

Gleichwohl betonte der BVB-Funktionär, dass trotz des großen Aufwands und der hohen Kosten die positiven Aspekte der Modernisierungsarbeiten noch immer deutlich überwiegen würden: "Als sich der DFB für die EM 2024 beworben hat, war uns sofort klar, dass wir dabei sein wollen. [...] Wir freuen uns, viele Gäste aus verschiedenen Nationen im Juni und Juli bei uns in Dortmund begrüßen zu dürfen. Wir bemühen uns, uns von der besten Seite zu zeigen und gute Gastgeber zu sein."

Insgesamt werden sechs EM-Spiele im Dortmunder Stadion ausgetragen, welches für die Europameisterschaft 62.000 Zuschauer fassen wird. Unter anderem wird am 29. Juni ein Achtelfinal-Spiel und am 10. Juli ein Halbfinal-Spiel in Dortmund ausgetragen.