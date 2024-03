Hoeneß über möglichen Bayern-Wechsel: "Werden sehen"

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Sebastian Hoeneß besitzt beim VfB Stuttgart noch einen Vertrag bis Sommer 2025

Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart zählt zum engen Kandidatenkreis des FC Bayern, um Trainer Thomas Tuchel im Sommer zu beerben. Was sagt der Übungsleiter des Bundesliga-Überraschungsteams selbst dazu?

Sebastian Hoeneß will sich durch die anhaltenden Spekulationen um seine Person und einen möglichen Wechsel vom VfB Stuttgart zum FC Bayern zur neuen Saison nicht aus der Bahn werfen lassen.

"Daran denke ich nicht, ich denke nur an Wolfsburg (Bundesliga-Partie des 24. Spieltags, Anm. d. Red.)", entgegnete er im Gespräch mit "The Athletic", angesprochen auf die Bayern-Gerüchte: "Ich bin sehr ehrgeizig und will immer die bestmöglichen Spieler trainieren, aber ich habe nie die nächsten Schritte geplant."

Der 41-Jährige betonte, "im Moment" beim VfB Stuttgart "nicht glücklicher sein" zu können. Gänzlich ausschließen will Hoeneß eine Rückkehr zum deutschen Rekordmeister aber offenbar nicht: "Wie es weitergeht, werden wir sehen. Ich bin gespannt, was meine Karriere noch für mich bereithält."

Hoeneß: Wechsel von Leipzig zum FC Bayern war "entscheidend"

Sebastian Hoeneß, Sohn des langjährigen Hertha-Managers Dieter und Neffe von Bayern-Ehrenpräsident und -Aufsichtsratsmitglied Uli, hat selbst eine enge Bindung zum Münchner Spitzenklub. Nach drei Jahren bei RB Leipzig arbeitete er zwischen 2017 und 2020 als Trainer im Nachwuchsbereich des FC Bayern - Stationen, die ihn in seiner Arbeit geprägt haben. "Ich bin dankbar, dass ich die beiden unterschiedlichen Ansätze der Klubs kennenlernen durfte. Der Wechsel von RB zu Bayern war für mich entscheidend", so Hoeneß nun.

Anschließend folgten knapp zwei Jahre als Chefcoach der TSG 1899 Hoffenheim. Im April 2023 heuerte er beim VfB Stuttgart an.

Beim FC Bayern wird zur neuen Saison der Cheftrainer-Posten frei, nachdem die Trennung von Thomas Tuchel zuletzt beschlossen wurde. Medienberichten zufolge zählt Sebastian Hoeneß zum Kreis der Kandidaten, wenngleich Bayer Leverkusens Erfolgscoach Xabi Alonso als Wunschlösung gilt. Hoeneß besitzt im Ländle noch einen Vertrag bis 2025.