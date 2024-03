BVB angeblich regelmäßig in Brügge: Neuer Stürmer im Blick?

IMAGO/Dha

Kévin Denkey wird angeblich vom BVB beobachtet

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat es einem Medienbericht zufolge auf einen Stürmer aus der belgischen Jupiler Pro League abgesehen. Doch die angeblich aufgerufene Ablösesumme hat es in sich.

Der BVB zählt einem Bericht des Portals "fussballtransfers.com" zu den Interessenten an Kévin Denkey von Cercle Brügge. Damit nicht genug: Die Borussia soll regelmäßig Mitarbeiter ins belgische Oberhaus schicken, um den Angreifer in den Stadien aus nächster Nähe zu betrachten.

Allerdings sollen auch weitere deutsche sowie englische Klubs ihre Fühler ausgestreckt haben. Genannt wird Premier-League-Klub Tottenham Hotspur als weiterer Interessent neben den Dortmundern.

Dass europäische Spitzenklubs auf Denkey aufmerksam wurden, liegt vor allem an seiner beeindruckenden Torquote. Der 23-Jährige konnte in 27 Pflichtspielen insgesamt 23 Tore erzielen. Anders ausgedrückt: Von den bislang 38 Liga-Toren, die Brügge im laufenden Wettbewerb erzielen konnte, hat der Togolese allein 22 erzielt.

20 Millionen Euro aufgerufen?

Wenig überraschend ist Kévin Denkey für den Tabellensiebten der Jupiler Pro League unverzichtbar, nur bei Zahlung einer satten Ablöse ist der Klub dem Bericht zufolge bereit, einem Transfer im Sommer zuzustimmen. Laut "fussballtransfers.com" müssen 20 Millionen Euro überwiesen werden, um den Spieler aus seinem bis 2026 datierten Vertrag herauszukaufen.

Der Rechtsfuß war 2016 zum französischen Klub Nîmes Olympique gewechselt, in der Spielzeit 2018/19 war er an Zweitligist Béziers ausgeliehen. Insgesamt kam er in Frankreich auf zwölf Spiele (ein Tor) in der Ligue 2 und 27 Einsätze (vier Tore) in der Ligue 1. Im Januar 2021 zog es den 28-fachen Nationalspieler (sieben Tore) für zwei Millionen Euro Ablöse zu Cercle Brügge.

In Belgien konnte der Mittelstürmer seine Quoten seither stetig verbessern: Nach sechs Treffern in 2021/22 und neun Toren in 22/23 gelang in der laufenden Spielzeit der endgültige Durchbruch.