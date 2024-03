FC Bayern und Liverpool mit gleichen Alonso-Absichten?

IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Xabi Alonso wird unter anderem beim FC Bayern gehandelt

Der FC Bayern und FC Liverpool sind übereinstimmenden Medienberichten zufolge jeweils an Xabi Alonso interessiert. Die beiden europäischen Topklubs planen angeblich ein ähnliches Angebot an Bayer Leverkusens Erfolgstrainer.

Wie Transfer-Reporter Ekrem Konur auf X (ehemals Twitter) berichtet, beabsichtigen der FC Bayern und FC Liverpool, Alonso einen 2+1-Vertrag zu offerieren. Der 42-Jährige würde in diesem Fall zunächst ein Arbeitspapier bis 2026 erhalten, in dem die Option auf eine weitere Saison verankert wäre. Nähere Details werden nicht genannt.

Fakt ist: Sowohl der FC Bayern als auch der FC Liverpool benötigen ab der kommenden Saison neue Trainer. Die Münchner haben sich mit Thomas Tuchel auf ein Ende der Zusammenarbeit im Sommer verständigt. Jürgen Klopp verlässt die Reds nach über acht Jahren.

Alonso ist durch seine erfolgreiche Arbeit bei Bayer Leverkusen in den Fokus gerückt. Der Spanier besitzt beim Bundesliga-Tabellenführer noch einen Vertrag bis 2026.

FC Bayern? Liverpool? Bayer Leverkusen hofft auf Verbleib

Laut "Sky" soll der ehemalige Weltklasse-Mittelfeldmann von seinen Vorgesetzten das Wort haben, die Rheinländer am Saisonende für seine Ex-Klubs FC Bayern oder FC Liverpool verlassen zu dürfen.

Nach Angaben des TV-Senders wäre dann eine Ablösesumme zwischen 15 und 25 Millionen Euro fällig. Eine offizielle Ausstiegsklausel soll es erst für 2025 geben. "Sky" zufolge müssten dann rund 15 Millionen Euro überwiesen werden.

Leverkusen hofft darauf, Alonso über den Sommer hinaus im Verein halten zu können. "Ich bin da weiterhin gelassen und optimistisch. Das Allerwichtigste ist doch bei Führungskräften, dass sie sich wohlfühlen und das Gefühl haben, am richtigen Ort zu sein", sagte Bayer-Sportgeschäftsführer Simon Rolfes zuletzt der "Frankfurter Rundschau".

Alonso wisse, was er an den Leverkusenern habe: "Das hat er schon häufig gesagt. So arbeitet er jeden Tag mit seiner Mannschaft und mit seinem Trainerteam", meinte Rolfes weiter.