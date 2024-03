Eberl: Das kann der FC Bayern "nicht ständig"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Max Eberl ist Sportvorstand des FC Bayern

Seit dem 01. März ist Max Eberl offiziell als Sportvorstand für den FC Bayern tätig. Dass 2:2 seines neuen Arbeitgebers gegen den SC Freiburg war dabei sicher alles andere als das erhoffte Antrittsgeschenk. Nach der Partie hat der 50-Jährige natürlich dennoch Frage und Antwort zu Themen rund um den deutschen Fußball-Rekordmeister gestanden.

Seit Jahren galt Max Eberl immer mal wieder als potenzieller Anwärter auf den Posten des Sportchefs beim FC Bayern, inzwischen ist die Rückkehr zu seinem Jugendklub perfekt. Bei seinem Comeback an der Säbener Straße hätte sich der ehemalige Verteidiger des FC Bayern II allerdings bestimmt eine einfachere Situation gewünscht. Immerhin droht die erste titellose seit 2012. Zudem laufen die Verträge zahlreicher Leistungsträger aus, ein größerer Umbruch scheint unabwendbar.

Dass man bei diesem Vorhaben allerdings an die finanzielle Schmerzgrenze gehen wird, deutet Eberl eher nicht an.

"Bayern München kann das nicht immer machen", eröffnete Eberl bei "DAZN", mit dem Transfersommer 2023 konfrontiert, indem die Münchner mit der Verpflichtung von Stürmer Harry Kane für rund 95 Millionen Euro einen neuen Transferrekord aufstellten und zudem Verteidiger Min-jae Kim für 50 Millionen Euro von der SSC Neapel verpflichteten.

So plant der FC Bayern unter Eberl

Das Personal habe sich bewährt, "aber wir können nicht ständig solche Transfers machen und wollen es vielleicht auch gar nicht", so Eberl weiter. "Wir wollen eine Mannschaft aufbauen, Entwicklung und Erfolg, das ist eigentlich das, was wir hier erreichen müssen."

Außerdem gebe es auch "sehr, sehr gute Spieler, die vielleicht nicht 100 Millionen Euro kosten, die nicht 80 Millionen Euro kosten. Diese Mischung müssen wir finden. Wir müssen einfach mit unseren finanziellen Mitteln, die ich mir dann anschaue und die mir Herr Dreesen und Herr Diederich dann geben, eine gute Mannschaft aufbauen."

Mit Mathys Tel, Aleksandar Pavlovic, oder Jamal Musiala verfüge man bereits über junge Spieler, denen die Zukunft gehöre - "und wir hätten gerne mehr davon", erläutert Eberl, die Pläne für die Zukunft.

Bevor es zum großen Geschacher auf dem Transfermarkt kommt, muss Eberl ohnehin noch andere Baustellen beheben: Für den im Sommer scheidenden Trainer Thomas Tuchel muss ein Nachfolger gefunden werden, mit Leistungsträgern wir Alphonso Davies, Leon Goretzka oder Joshua Kimmich müssen Gespräche über die Zukunft geführt werden.

FC Bayern: Max Eberl lässt sich Zeit, wenn auch nicht ewig

Mit Kimmich werde er sich in den kommenden Tagen zusammensetzen, so Eberl. Grundlegend sei für die Verhandlungen aber natürlich von Wichtigkeit, wer ab Sommer an der Seitenlinie des FC Bayern stehe. "Das ist das Thema, das wir im besten Fall zuerst lösen. Und dann folgen die anderen Entscheidungen, die natürlich auch vorbereitet werden."

Überstürzen werde man dennoch nichts. Er werde die Lage gemeinsam mit Sportdirektor Christoph Freund analysieren, sich "aber Zeit lassen", wenn auch "nicht ewig". Aktuell liege der Fokus allerdings den "nächsten drei, vier Tagen mit extrem wichtigen Spielen".

Das wichtigste Spiel folgt schon am Dienstag, wenn der FC Bayern Lazio Rom zum Rückspiel des Achtelfinales der Champions League empfängt und alles daran setzt, das 0:1 aus dem Hinspiel wett zu machen.