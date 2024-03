Tuchel-Entscheidung des FC Bayern enthüllt

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Thomas Tuchel steckt mit dem FC Bayern in der Krise

Der Rückstand des FC Bayern auf Bayer Leverkusen droht in der Fußball-Bundesliga immer größer zu werden. Ein vorzeitiges Aus von Cheftrainer Thomas Tuchel steht in München aber aktuell wohl dennoch nicht zu Debatte.

Laut "Bild" wird Thomas Tuchel am Dienstagabend im Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Lazio Rom auf der Trainerbank des FC Bayern sitzen.

Die Verantwortlichen an der Säbener Straße sollen weiter darauf hoffen, die Saison mit dem 50-Jährigen zu beenden. Der FC Bayern und Tuchel hatten sich zuletzt darauf verständigt, die Zusammenarbeit nicht über den Sommer hinaus fortzuführen. Der Vertrag des Übungsleiters war ursprünglich bis 2025 datiert.

"Bild" zufolge sei derzeit "kein starker Feuerwehrmann in Sicht, der sofort übernehmen könnte". Tuchel und der FC Bayern gehen auch deshalb gemeinsam in das wegweisende Königsklassen-Duell mit Lazio.

Die Münchner müssen am Dienstagabend (21 Uhr) in der eigenen Arena eine 0:1-Pleite aus dem ersten Aufeinandertreffen wettmachen.

FC Bayern droht Meisterschaft zu verpassen

Am Freitagabend musste der FC Bayern in der Fußball-Bundesliga einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Im Duell mit dem SC Freiburg hieß es am Ende 2:2 (1:1).

Das Auf und Ab begleite den deutschen Rekordmeister "sehr lange", sagte Tuchel auf der Pressekonferenz im Anschluss.

"Deshalb ist es auch nicht ausgeschlossen, dass wir am Dienstag über 90 Minuten eine Topleistung abrufen. Wir werden eine brauchen", führte der 50-Jährige aus.

Die Münchner rangieren in der Bundesliga derweil auf dem zweiten Platz. Gewinnt Tabellenführer Bayer Leverkusen am Sonntag (15:30 Uhr) beim 1. FC Köln, würde der Rückstand bereits zehn Punkte betragen.

"Heute brauchen wir nicht darüber sprechen", sagte Sportdirektor Christoph Freund am Freitagabend in Freiburg, als er auf den Glauben an die Meisterschaft angesprochen wurde.