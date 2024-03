Bayer-Boss über Alonso: "Glaube nicht, dass es so kommt"

IMAGO/Ralf Treese

Fernando Carro hat sich zur Zukunft von Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso (r.) geäußert

In seiner zweiten Saison als Profi-Trainer schwimmt Xabi Alonso mit Bayer Leverkusen auf einer historischen Welle des Erfolgs. Nach 38 Pflichtspielen ist die Werkself weiterhin ungeschlagen, in der Bundesliga ist der erste Meistertitel der Vereinsgeschichte zudem zum Greifen nah. Ein Umstand, der Alonso in den Fokus der europäischen Fußball-Elite gespült haben soll. Vor allem dem FC Bayern und dem FC Liverpool wird immer wieder Interesse nachgesagt. Nun hat Bayer-CEO Fernando Carro Stellung bezogen.

Xabi Alonso habe bei Bayer Leverkusen "einen Vertrag bis 2026 und es gibt keinen Grund daran zu zweifeln, dass er hier bleibt", erklärte Carro am Dienstag bei der Mitgliederversammlung des Verbandes Westdeutscher Sportjournalisten e. V.

Allerdings ergänzte der Spanier vielsagend: "Im Fußball weißt du nie, was passiert." Dennoch habe er "großes Vertrauen", baue auf die "sehr gute Beziehung" und sei "sehr entspannt, wie Simon Rolfes auch. Wir sind schon lange in den Kader-Planungen für die nächste Saison – mit Xabi Alonso."

Klingt demnach erst einmal nicht so, als würde der ehemalige Mittelfeldstar einen zeitnahen Abschied auf Leverkusen planen.

Bayer Leverkusen auf den Ernstfall vorbereitet

Zuletzt äußerten Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann und Bayerns ehemaliger Double-Coach Felix Magath bei "Sky90" bereits deutliche Zweifel an einem Wechsel Alonsos. Da er in Leverkusen einen Top-Kader zur Verfügung hätte, extrem viel Handlungsspielraum und zudem das volle Vertrauen gebe es schlicht kaum vernünftige Gründe. Für das Ende der Zusammenarbeit.

Sollte es doch dazu kommen, ist man bei Bayer allerdings vorbereitet, gab Carro, der Alonso als "Glücksfall" bezeichnet, zu. "Wir haben eine Trainerliste, die immer aktualisiert wird, wir müssen für den Fall vorbereitet sein, dass es anders kommt als wir denken. Ich glaube aber nicht, dass es so kommt."

Bayer will Dominanz des FC Bayern beenden

Dass eine Trennung von Alonso kein Tabuthema ist, betonte Carro bereits im November 2023. Damals verneinte der Bayer-Boss zwar die Existenz einer immer wieder kolportierten Ausstiegsklausel, stellte gegenüber "talkSPORT" aber auch klar, dass man eine solche nicht benötige, da auch Vereinbarungen abseits des Schriftlichen Gültigkeit hätten und man sich im Falle des Falles natürlich zusammensetzen könne.

Vor allem steht nun allerdings erst einmal das Ziel Meisterschaft: "Es würde der Liga guttun, wenn Bayern München nicht zum zwölften Mal in Folge Meister wird. Das ist meine klare Meinung. Wenn wir es dann sind, umso besser. Ich merke ja, wie viel Unterstützung wir bekommen und wie viele sich wünschen, dass wir Meister werden. Wir haben es noch nicht geschafft, es sind noch acht Spiele, fünf Siege müssen noch her und wir tun alles, um das möglich zu machen."