Terzic vor erstem Job-"Endspiel"

IMAGO/Revierfoto

Edin Terzic steht beim BVB in der Kritik

Wenn Trainer Edin Terzic am Samstag (15:30 Uhr) mit Borussia Dortmund beim 1. FC Union Berlin antritt, steht für den BVB-Coach mehr auf dem Spiel, als die erhoffte Rückkehr in die Erfolgspur nach zuletzt drei sieglosen Spielen. Eine Pleite könnte sogar das Ende der Zeit des 41-Jährigen an der Seitenlinie der Schwarzgelben einläuten.

Nach der 2:3-Pleite des BVB gegen die TSG 1899 Hoffenheim am vergangenen Spieltag der Fußball-Bundesliga hängt der Haussegen in Dortmund mächtig schief. Das über allem stehende Saisonziel Champions-League-Qualifikation ist durch die Niederlage gefährdet, gegen Union Berlin müssen jetzt Punkte her.

Terzic wackelt vor den Auswärtspartien in Berlin und Bremen (Samstag, 09. März) "wie vielleicht nie zuvor", berichten die "Ruhr Nachrichten" und läuten "Endspiele" für den Coach ein.

Den BVB-Verantwortlichen um Sportdirektor Sebastian Kehl und Klub-Boss Hans-Joachim Watzke soll demnach vor allem aufstoßen, dass sie nach wie vor "keine klare Handschrift" von Terzic im Spiel des BVB finden können.

Die "WAZ" urteilt zudem: "Der Klub läuft weiter den eigenen Ansprüchen hinterher. Deshalb sind diese Spielverläufe nachhaltig Thema." Konkret soll es darum gehen, dass die Borussen in den letzten drei Partien im Spielverlauf jeweils in Führung lagen, am Ende insgesamt aber nur zwei Punkte verbuchen konnten.

BVB vor schwierigen Wochen

Angesichts der schwierigen Wochen mit dem Rückspiel in der Champions League gegen die PSV Eindhoven (Hinspiel: 1:1) und den Liga-Duellen gegen die Top-Gegner Eintracht Frankfurt (17. März), FC Bayern (30. März), VfB Stuttgart (06. April), Borussia Mönchengladbach (13. April), Bayer Leverkusen (21. April) und RB Leipzig (27. April) soll man sich keinesfalls mehr sicher sein, dass es am Ende für einen Platz unter den besten vier der Liga reicht.

So oder so: Ruhe bringt nur Zählbares. Sollte Terzic gegen Union nicht punkten, wird es richtig eng. Sollte auch gegen Bremen nichts Zählbares herausspringen, dürfte der BVB Konsequenzen ziehen.