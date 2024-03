Ex-BVB-Star rechnet ab: "In Deutschland war ich traurig"

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Reinier (r.) fand beim BVB nie in die Spur

Als Leihspieler von Borussia Dortmund konnte Reinier sein immenses Talent selten auf den Rasen bringen. Nun hat der Brasilianer über seine zweijährige Leidenszeit beim BVB ausgepackt - aber auch einige Lichtblicke aufgezählt.

"In Deutschland war ich traurig", sagte der 22-Jährige im Interview mit dem spanischen Portal "Relevo". "Allein zu sein in meinem ersten Jahr in Deutschland, das war sehr schwer. Ich hatte nicht viele Dinge, die ich tun konnte nach dem Spiel. Das hat mich verrückt gemacht. Ich wusste einfach nicht, was ich tun sollte", klagte Reinier.

Real Madrid hatte den Youngster im Sommer 2020 für zwei Saisons nach Dortmund verliehen, nachdem die Königlichen den Flügelstürmer zuvor für 30 Millionen Euro von Flamengo verpflichtet hatten. Beim BVB brachte er es während der zwei Jahre auf 27 Bundesligaspiele, davon allerdings nur zwei in der Startelf.

Von den BVB-Trainern Edin Terzic und Marco Rose fühlte er sich während seiner Zeit in der Bundesliga missverstanden. "Ich habe nie gespielt und plötzlich setzte der Trainer mich in den schwierigsten Spielen ein, nachdem ich zehn Spiele nicht gespielt hatte. Ich habe nicht viel verstanden", kritisierte der Juniorennationalspieler.

Hoffen auf Wiedersehen mit BVB-Weggefährte

Immerhin in der Mannschaft sei er gut aufgenommen worden, so der Offensivspieler. "Ich habe alle gemocht, sie haben immer mit mir gesprochen und versucht, mir mit der Sprache zu helfen", lobte er die Kollegen, von denen sich einige besonders um ihn gekümmert hätten.

"Ich habe die Zeit immer mit Jude Bellingham, [Erling] Haaland und Gio Reyna verbracht. Wir vier waren immer zusammen, Akanji noch dazu", erinnerte er sich. "Wir haben immer Späße gemacht und reden noch heute miteinander. Sie sind immer in meinem Herzen."

Die Rolle als Leihspieler hat Reinier noch immer nicht hinter sich gelassen. Nach einem Intermezzo beim FC Girona verbringt er die aktuelle Spielzeit in Italien bei Frosinone. Noch läuft jedoch sein Vertrag bei Real Madrid.

Sein Traum ist weiterhin, sich dort durchzusetzen und bald wieder mit Jude Bellingham zusammenzuspielen. "Ich hoffe, dass er so weitermacht und ich in der Zukunft wieder bei ihm sein kann", so Reinier.