Matthäus-Abgesang auf Tuchel: "Da ist gar nichts intakt"

IMAGO/Grant Hubbs

Fliegt Thomas Tuchel beim FC Bayern noch vor Saisonende raus?

Nach dem Patzer in Freiburg scheint es beim FC Bayern langsam denkbar, dass Trainer Thomas Tuchel noch vor der vereinbarten Trennung im Sommer seinen Posten räumen muss. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat nun zu einem denkwürdigen Abgesang auf den Cheftrainer angesetzt.

"Was da in den letzten Monaten gelaufen ist, ist nicht Bayern-Like", polterte der 62-Jährige am Samstag bei "Sky". Seiner Einschätzung nach befindet sich der Rekordmeister längst in einer toxischen Beziehung mit dem eigenen Übungsleiter.

Denn Tuchel nehme in München auf nichts mehr Rücksicht. "Aber der FC Bayern nimmt auf Tuchel Rücksicht!", prangerte Matthäus an. Und dass, obwohl die Defizite beim 2:2 gegen den SC Freiburg am Freitag einmal mehr eklatant gewesen seien.

"Da ist gar nichts intakt. Nicht wegen des Ergebnisses, sondern wegen der Art und Weise, denn das Ergebnis war ja schmeichelhaft für die Bayern", urteilte Matthäus.

Fliegt Tuchel beim FC Bayern nach dem Lazio-Spiel?

In Freiburg hatte sich der FC Bayern einmal mehr eine unerklärliche Schwächephase geleistet und war verdient in Rückstand geraten. Nach einer zwischenzeitlichen Leistungssteigerung mit zwei Toren verspielte man letztlich eine 2:1-Führung durch schläfriges Abwehrverhalten in der Schlussphase.

Dass Tuchel danach mit Blick auf eigene Versäumnisse erneut wenig kritikfähig gewirkt hatte, störte Matthäus ganz besonders.

"Auch die Kommentare nach dem Spiel: Er geht immer auf die Mannschaft los. Er ist eigentlich immer derjenige, der keinen Fehler macht, und die Spieler machen die Fehler und so etwas willst du als Spieler nicht hören", so der Weltmeister von 1990.

Für ihn sei klar, dass das Rückspiel in der Champions League gegen Lazio Rom unter der Woche ein Schicksalsspiel für Tuchel wird.

"Wenn es am Dienstag gegen Lazio Rom nicht in die Richtung geht, die man sich bei den Bayern wünscht, dann geht es nach Dienstag nicht mehr weiter - mit Thomas Tuchel. Da bin ich mir ganz sicher", legte sich Matthäus fest.

Dort muss der FC Bayern nach der 0:1-Niederlage in Rom einen Rückstand umbiegen.