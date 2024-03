Hoeneß zu Bayern-Gerüchten: "Uli hat sich ..."

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

VfB-Trainer Hoeneß ist Thema beim FC Bayern

Beim FC Bayern suchen sie dieser Tage intensiv nach einem Nachfolger für den (spätestens) zum Saisonende vorzeitig ausscheidenden Thomas Tuchel. Gehandelt wird in München unter anderem Ex-Nachwuchstrainer Sebastian Hoeneß, der derzeit beim VfB Stuttgart für Höhenflüge sorgt. Doch wie konkret ist es zwischen dem Neffen von Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß und dem Rekordmeister?

Sebastian Hoeneß, seines Zeichens Trainer des VfB Stuttgart und durch den Sieg am Samstagabend beim VfL Wolfsburg (3:2) bis auf vier Punkte an Bundesliga-Tabellenplatz zwei herangerückt, gilt als einer der Kandidaten für den ab Sommer offenen Trainerposten bei jenem Klub, der derzeit "nur" den erwähnten Rang zwei belegt: der FC Bayern!

Hoeneß, Sohn des langjährigen Hertha-Managers und früheren Münchner Profis Dieter und Neffe von Bayern-Ehrenpräsident und -Aufsichtsratsmitglied Uli Hoeneß, besitzt seit jeher eine enge Bindung zum Spitzenklub aus dem Süden Deutschlands. Nach drei Jahren bei RB Leipzig arbeitete er zwischen 2017 und 2020 als Trainer im Nachwuchsbereich des FC Bayern, feierte dort unter anderem die Drittligameisterschaft mit der Zweitvertretung des FCB.

Über Hoffenheim landete er zuletzt im April 2023 beim VfB, den er vor dem Abstieg bewahrte und nun bis in die Champions-League-Ränge führte. Kein Wunder also, dass der deutsche Rekordmeister - neben dem Favoriten Xabi Alonso (derzeit Bayer Leverkusen) - auch ein Auge auf Hoeneß geworfen hat. Dieser jedoch hat derzeit angeblich keinen Kontakt zu seinem Onkel Uli Hoeneß, der im Hintergrund immer noch die Fäden in der Hand hat an der Säbener Straße.

"Uli hat sich lange nicht mehr gemeldet. Das hat er früher immer wieder mal gemacht. Er wird sich sicher auch wieder melden, aber nicht in diesem Kontext", sagte Hoeneß nach dem Auswärtssieg seiner Schwaben gegenüber "Sky", als er auf die Spekulationen um den FC Bayern angesprochen wurde.

Hoeneß: Die Spekulationen um den FC Bayern "machen nichts mit mir"

Dass er möglicherweise als Nachfolger von Thomas Tuchel gehandelt werde, freue ihn genauso wie die Tatsache, dass seine Spieler im Kreise der Nationalmannschaft sind. "Aber das macht nichts mit mir."

Es gehe darum, sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. "Das muss ich auch vorleben. Das fällt mir nicht schwer, weil ich mich total wohlfühle beim VfB und die Arbeit richtig Spaß macht mit den Jungs", sagte der 41-Jährige, der von TV-Experte Lothar Matthäus das Zeug für den FCB bescheinigt bekam.

Sollte der Alonso-Wechsel nicht klappen, sei Hoeneß "auf jeden Fall einer für die Bayern", betonte Matthäus bei "Sky".