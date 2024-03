Terzic nimmt auf "Gegenwind" beim BVB Bezug

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

BVB-Trainer Edin Terzic hat mit dem Vizemeister keine allzu leichte Zeit

Borussia Dortmund muss zehn Spieltage vor Saisonende in der Fußball-Bundesliga weiter intensiv um den Verbleib auf den Champions-League-Plätzen kämpfen. Zwar gab es zuletzt einen wichtigen Auswärtssieg bei Union Berlin, doch BVB-Coach Edin Terzic hat es weiter nicht leicht, unter anderem, weil die Schwarz-Gelben nicht mehr jenen Fußball spielen, den sich viele Fans und Beobachter wünschen. Nun hat sich Terzic zum "Gegenwind" der letzten Wochen geäußert.

Als Vizemeister in die Saison gestartet, fand sich Borussia Dortmund zwischenzeitlich sogar außerhalb der lukrativen Champions-League-Ränge wieder. Mittlerweile aber belegt das Team von Trainer Edin Terzic den vierten Platz, hat dabei aber nur einen Zähler Vorsprung vor Verfolger RB Leipzig auf Platz fünf.

Kein Wunder also, dass Terzics Blick nach dem Brustlöser-Erfolg bei Union Berlin (2:0) unmittelbar auf die nächsten Aufgaben ging. "Wir haben einige Dinge liegen lassen in der Bundesliga, die müssen wir uns jetzt woanders zurückholen", sagte der 41-Jährige und deutete an, dass der so wichtige Dreier durch den Arbeitssieg in der Hauptstadt nicht unbedingt eingeplant war: "Heute ist uns das gelungen."

Gerade Terzic war nach der vorangegangenen Niederlage gegen Hoffenheim (2:3) arg in die Kritik geraten. Der Grund: Die Schwarz-Gelben schleppen sich seit Monaten mehr schlecht als recht von Spiel zu Spiel.

"Dass es nach solchen Leistungen Gegenwind bei Borussia Dortmund gibt, ist nichts Neues", erklärte Terzic nun und verriet auch, wie er selbst damit umgeht. "Wichtig ist für mich, das nicht zu nah ranzulassen", sagte der Coach, dessen Mannschaft auch in Berlin in der ersten halben Stunde noch äußerst verunsichert gewirkt hatte.

Terzic sieht noch "weiten Weg" für den BVB

Immerhin: Das war Terzic aufgefallen. "Es ist meine Aufgabe als Cheftrainer, da dann vorweg zu gehen", betonte Terzic, dem nach zuvor drei Pflichtspielen in Folge ohne Sieg die Erleichterung nach den Toren von Karim Adeyemi (41.) und Ian Maatsen (90.) anzumerken war.

Im Königsklassen-Qualifikationsduell mit den Leipzigern geht der Blick der Westfalen trotz der engen Gemengelage in der Tabelle nach vorne.

"Wir wissen, dass in der nächsten Woche wieder die gleiche schwere Aufgabe auf uns wartet", sagte Terzic mit Blick auf das Auswärtsspiel bei Werder Bremen.

Und, so Terzic weiter: Es sei noch ein "weiter Weg" für den BVB.