Schwere Vorwürfe gegen Fabrizio Romano

IMAGO/Alberto Gandolfo/LaPresse

Fabrizio Romano gilt als Experte bei Transfers

Schon bevor ein Deal letztlich über die Bühne geht, weiß er meist Bescheid: Fabrizio Romano gilt als hervorragend vernetzter Experte im Transfer-Geschäft. Doch nun gibt es brisante Vorwürfe gegen den Italiener.

Wie die dänische Zeitung "Tipsbladet" unter Verweis auf mehrere Quellen berichtet, soll der 31-Jährige seine Reichweite inzwischen gegen Geld zur Verfügung stellen.

Beratern und Vereinen soll Romano über ein Unternehmen anbieten, Einfluss auf seine Meldungen zu nehmen. Wie viel der Reporter damit verdient, ist nicht bekannt.

"Das ist kein Journalismus. Es ist ein Geschäft, bei dem sowohl die Vereine als auch die Agenten letztlich für die Werbung bezahlen müssen", so das Urteil von "Tipsbladet"-Kommentator Troels Bager Thogersen.

"Man muss also mit Vorsicht genießen, was er sagt, denn er könnte es in kommerzieller Absicht sagen", mahnte der Journalist an.

Fabrizio Romano lässt Vorwürfe unkommentiert

Die dänische Sportzeitung konfrontierte Romano mit den Vorwürfen, dieser wollte sich aber nicht äußern. In der Vergangenheit hatte er ähnliche Anschuldigungen stets dementiert.

"Ich will keine Fake News verkaufen, das ist nicht meine Mentalität. Ich will keine Träume verkaufen, sondern nur erklären, was wirklich auf dem Transfermarkt passiert. Es geht nicht um mich", hatte Romano einst gegenüber "Sportsbible" gesagt.

Seine Berichte würden stattdessen einzig auf den "guten Beziehungen" beruhen, die er sich im Laufe der Jahre aufgebaut habe, machte er damals deutlich.

Romano gilt als bestens vernetzt im Fußball-Business. Auf X (ehemals Twitter) folgen ihm rund 20 Millionen Menschen. Sein Markenspruch "Here we go" gilt bei Fans als verlässliches Indiz, dass ein kolportierter Wechsel bald Realität werden wird.

Inzwischen ist Romano auch auf Tiktok und Youtube aktiv, zudem streamt er auf der Plattform Twitch.