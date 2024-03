Bayern-Bosse wegen Tuchel "hin- und hergerissen"

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Thomas Tuchel und der FC Bayern gehen (spätestens) nach Saisonende getrennte Wege

Derzeit wird intensiv darüber spekuliert, wie es für Thomas Tuchel nach einem möglichen Ausscheiden aus der Champions League weitergeht. Muss der Coach des FC Bayern dann noch früher gehen als ohnehin angedacht? Oder darf er sogar wie geplant immerhin bis Saisonende weitermachen? Die Bosse des Rekordmeisters stecken in einer Zwickmühle, wie ein Bericht nun aufgedeckt hat.

Für Thomas Tuchel und den FC Bayern steht am Dienstagabend ein richtungsweisendes Spiel an: Nur durch ein Weiterkommen in der Champions League können Mannschaft und Trainer weitere Unruhe an der Säbener Straße vermeiden. Doch das Unterfangen ist nicht leicht, unterlagen die Münchner im Achtelfinal-Hinspiel doch mit 0:1 bei Lazio Rom.

Die große Frage: Was passiert eigentlich, falls der deutsche Rekordmeister - nach dem Aus im DFB-Pokal - auch in der Königsklasse früh ausscheidet. Muss Tuchel, dem ohnehin ein schwieriges Verhältnis zum Team nachgesagt, dann statt zum Saisonende sogar schon sofort gehen? In dieser Frage ist man nach "Bild"-Informationen "intern hin- und hergerissen".

Die Verantwortlichen stecken in der Zwickmühle: Einerseits gibt es Stimmen, die besagen, dass Tuchel auch im Falle eines Europa-K.o. weitermachen soll, dann sei ohnehin alles egal, nachdem auch die Meisterschaft bei sieben Punkten Rückstand auf Bayer Leverkusen (gewinnt die Werkself am Sonntag, 15:30 Uhr in Köln könnte es gar zehn Zähler sein) ebenfalls wohl kein Thema mehr ist.

Andere machen sich für einen Schnitt stark, um den Frust, der bei einigen Stars herrscht und der für Schwierigkeiten in Verhandlungen führen kann, nicht noch größer werden zu lassen.

Allerdings gibt es im zweiten Fall ein Problem, denn es steht - Stand jetzt - schlichtweg kein externer Tuchel-Nachfolger bereit.

FC Bayern ohne Einigkeit in (Kurzzeit-)Nachfolger-Frage

Wie "Bild" weiter berichtet, konnte man sich innerhalb der Führungsebene nämlich noch auf keinen Trainer einigen, der das Zepter für die letzten rund drei Monate übernehmen könnte - und vor allem auch würde.

Ein Interimstrainer innerhalb der aktuellen Leitung, also eine interne Lösung, ist ohnehin schwierig, denn alle Assistenten stammen aus der Tuchel-Riege. Auch im Nachwuchs sei kein passender Kandidat zu haben.

Deshalb könnte es durchaus sein, dass Tuchel selbst im schlechtesten Fall weiter Trainer bleibt - bis zu seinem vorzeitigen Ausscheiden am 30.06.!