Bittere Derby-Pleite für den FC Bayern - BVB siegt weiter

IMAGO/Ulrich Wagner

Der Nachwuchs des FC Bayern musste sich dem TSV 1860 München geschlagen geben

Bittere Derby-Niederlage für den FC Bayern, erfolgreicher Sonntag für Borussia Dortmund: In der U19-Bundesliga hat der Nachwuchs der beiden deutschen Topteams unterschiedlich abgeschnitten. Während der FC Bayern beim TSV 1860 München eine Führung aus der Hand gab, rettete der BVB einen knappen Vorsprung gegen Borussia Mönchengladbach über die Zeit.

In der Staffel Süd/Südwest der U19-Bundesliga kam es am Sonntag zu einem brisanten Derby, das es im Profibereich schon länger nicht mehr gab: Der TSV 1860 München empfing den Stadtrivalen FC Bayern.

Die Löwen erwischten dabei den besseren Start und gingen nach 30 Minuten durch Raphael Ott in Führung. Neuzugang Jonah Kusi-Asare glich nach Ecke von Kurt Rüger allerdings nur neun Minuten später für die Talente des deutschen Rekordmeisters aus, ein kurioses Eigentor von Lasse Faßmann sorgte kurz vor dem Pausenpfiff sogar für die Führung der Gäste. Der 17-Jährige wollte den Ball zurück zu seinem Keeper spielen, schob das Leder allerdings in den eigenen Kasten.

Im zweiten Durchgang avancierte Mike Gevorgyan dann zum Matchwinner. Der Mittelfeldspieler des TSV 1860 erzielte seine Saisontore drei und vier und sorgte für den Sieg seiner Farben, die in der Tabelle (Platz 7/30 Punkte) damit den FC Bayern (Platz 8/25 Punkte) abhängten.

BVB grüßt im Westen uneinholbar von der Spitze

An der Spitze liegt allerdings eh uneinholbar die A-Jugend der TSG 1899 Hoffenheim, die mit 49 Zählern deutlich vor dem FC Ingolstadt (37 Punkte) führt.

Ähnlich komfortabel grüßt in der West-Staffel der BVB von der Spitze. Die Borussen feierten beim knappen 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach den 18. Sieg im 19. Ligaspiel und rangieren somit mit 54 Punkten 16 Zähler vor dem FC Schalke 04. Bayer Leverkusen kann die Knappen am Sonntag zwar noch überholen, aber auch nicht mehr als maximal 38 Punkte sammeln.

In Gladbach spielte der BVB lange in Unterzahl, nachdem der 17-jährige Tyler Meiser mit Gelb-Rot vom Platz flog (40. Minute). Den Siegtreffer erzielte Kjell Wätjen in der 84. Minute. Der Mittelfeldspieler stand 2023/24 bereits im Kader der Profis und gilt als eines der größten Talente der Dortmunder.